Энергетический кодекс, деполитизация и недискриминационный доступ: Туркменистан озвучил свою позицию по энергетике на IVECF 2026 в Вене

В ходе визита в Австрию Национальный Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в Международном венском энергетическом и климатическом форуме (IVECF), который прошел 9–10 апреля 2026 года под девизом «Обеспечение процветания, безопасности и стабильности».



IVECF 2026 собрал лидеров правительств, международных организаций, частного сектора, финансовых институтов, исследовательских сообществ и гражданского общества для ускорения действий по обеспечению справедливого и климатически устойчивого развития.

Форум был организован Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) совместно с Федеральным министерством европейских и иностранных дел Австрии, Австрийским агентством развития (ADA) и Международным институтом прикладного системного анализа (IIASA).

В ходе открытия Генеральный директор ЮНИДО Герд Мюллер подчеркнул: «Этот форум проходит в период растущей геополитической нестабильности и конфликтов. Рост цен на энергоносители, удобрения и продукты питания затрагивает всех, но, как и в случае с изменением климата, самую высокую цену вновь платят развивающиеся страны. Однако это также и момент возможностей. Развивающиеся страны обладают потенциалом не только для удовлетворения собственных энергетических потребностей, но и для того, чтобы стать экспортерами чистой энергии и ускорить свое устойчивое промышленное развитие за счет создания добавленной стоимости на местах и рабочих мест в этом секторе».

Федеральный министр европейских и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер отметила: «Волатильность поставок и цен, свидетелями которой мы вновь становимся, является суровым напоминанием о том, что энергетическая зависимость имеет свою цену — не в последнюю очередь с точки зрения стабильности и безопасности. Мы должны ускорить переход к устойчивой, безопасной и доступной энергии за счет укрепления международного сотрудничества».

Форум, созванный в период повышенной глобальной неопределенности и продолжающегося энергетического кризиса, подчеркнул неотложность продвижения решений, направленных на противостояние этим вызовам путем ускорения энергетического перехода, «зеленой» индустриализации и повышения устойчивости к изменению климата.

Энергетический переход в сочетании с «зеленой» индустриализацией может расширить доступ к устойчивым источникам энергии, стимулировать создание новых экологичных производств, способствовать диверсификации экономики и повышению конкурентоспособности. Развивающиеся страны, богатые полезными ископаемыми и возобновляемыми источниками энергии, имеют возможность выйти за рамки экспорта сырья и занять роли с более высокой добавленной стоимостью в глобальных цепочках создания стоимости.

На форуме подробно обсуждались конкретные решения для стран, наиболее уязвимых к изменению климата, при этом особое внимание уделялось расширению сотрудничества по линии «Юг — Юг» и трехстороннего сотрудничества. Это включает в себя масштабирование успешных политических моделей, распространение технологий и совместное инвестирование с наименее развитыми странами (НРС), развивающимися странами, не имеющими выхода к морю (РСНВМ), и малыми островными развивающимися государствами (МОРАГ).

Ключевые идеи, озвученные Туркменистаном на IVECF 2026



Национальный Лидер Туркменистана в своем выступлении предложил ряд практических мер, направленных на оздоровление и стабилизацию энергетических реалий. Также были представлены идеи Туркменистана относительно климатической повестки.

Стратегия Глобальной Безопасности: Туркменистан вновь обращает внимание на выдвинутую им инициативу о разработке Стратегии глобальной безопасности, которая выстроена вокруг неделимости и взаимосвязанности различных аспектов безопасности, среди которых энергетическая безопасность выступает одной из ключевых.

Энергетический Кодекс: Туркменистан призвал к полной деполитизации энергетического пространства, которая тормозит устойчивое развитие, и не имеет ничего общего с экономической целесообразностью. В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос о разработке под эгидой ООН «Энергетического кодекса», который бы зафиксировал отказ от политизации энергетической сферы.

Энергетическая связуемость: Туркменистан намерен представить на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции «Ключевая роль надёжной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития». Цель – создать универсальный международно-правовой документ, направленный на глобальное сотрудничество в энергетической сфере на новых принципах, в том числе, регулирующего вопросы производства, транзита и потребления энергоносителей.

Недискриминационный доступ к энергии: Туркменистан призывает обеспечить свободный, стабильный и недискриминационный доступ к энергии, считая, что это законное право любого народа и государства.

Водородная энергетика: Создание Глобальной программы перехода к водородной энергетике на десятилетний период. Туркменистан открыт к обсуждению с ООН модальностей разработки такого документа.

Изменение климата: В скором будущем в Ашхабаде начнёт функционировать Региональный Центр ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

РСНВМ: Развивающимся странам, не имеющим выхода к морю должен быть гарантирован равный и равноправный доступ к воде, к водным ресурсам, а также водным путям.

Ниже приводим полный текст выступления Гурбангулы Бердымухамедова на Международном Венском энергетическом и климатическом форуме:

Уважаемая госпожа модератор! Спасибо за предоставленное слово! Уважаемые главы и члены делегаций! Дамы и господа!

Прежде всего, позвольте выразить глубокую благодарность Федеральному Президенту Австрийской Республики, Его Превосходительству господину Александру Ван дер Беллену, Генеральному директору ЮНИДО господину Герду Мюллеру и Федеральному министру европейских и международных дел Австрии госпоже Беате Майнль-Райзингер за приглашение принять участие в Международном Венском энергетическом и климатическом форуме.

Столь представительный состав нынешнего Форума свидетельствует о высокой заинтересованности государств мира в решении актуальных вопросов климатической и энергетической повестки дня.

Туркменистан, являясь активным членом международного сообщества, вносит свой вклад в реализацию широкомасштабных и долгосрочных стратегий и программ Организации Объединённых Наций в области энергетической устойчивости и обеспечения климатического благополучия.

Уважаемые участники!

Нынешний Форум проходит в сложное для мира время. И одними из наиболее уязвимых сегментов глобальной повестки являются энергетика и климат.

Будучи одним из мировых лидеров по запасам углеводородов, крупным производителем и экспортёром энергии, Туркменистан проводит ответственную и последовательную политику с целью создания надёжных политических, международно-правовых и практических предпосылок и гарантий для взаимовыгодного и равноправного многостороннего партнёрства в этой сфере.

Сегодня, основываясь на серьёзном предыдущем опыте и объективном анализе текущих процессов, мы предлагаем ряд практических мер, направленных на оздоровление и стабилизацию энергетических реалий, перехода к осмысленному и дальновидному диалогу.

Первое: Туркменистан вновь обращает внимание на выдвинутую им инициативу о разработке Стратегии глобальной безопасности. Напомню, что её главным содержательным концептом является неделимость и взаимосвязанность различных аспектов безопасности, среди которых энергетическая безопасность выступает одной из ключевых.

Второе: Туркменистан призывает к полной и гарантированной деполитизации энергетического пространства. Излишне говорить о том, насколько выдвижение политических условий тормозит устойчивое развитие, и конечно же, не имеет ничего общего с экономической целесообразностью. В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос о разработке под эгидой ООН «Энергетического кодекса», который бы чётко отражал неприятие и отказ от политизации отношений в данной сфере.

Третье: предлагаем объединить усилия по практической реализации предложения нашей страны о создании универсального международно-правового документа ООН, направленного на глобальное сотрудничество в энергетической сфере на новых принципах, в том числе, регулирующего вопросы производства, транзита и потребления энергоносителей. В данном контексте Туркменистан выступил автором уже трёх резолюций Генассамблеи ООН о надёжных поставках энергоносителей, получивших единогласную поддержку государств-членов при солидном количестве коспонсоров. Это – хорошая основа для дальнейшей совместной работы. Развивая деятельность в этом направлении, наша страна представит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции «Ключевая роль надёжной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития».

Четвёртое: призываем обеспечить свободный, стабильный и недискриминационный доступ к энергии. Это – не привилегия, а естественное и законное право любого народа и государства, вне зависимости от его размера, политического устройства, экономического потенциала, а также текущих геополитических раскладов.

Уважаемые делегаты!

Впервые выступив инициатором широкого многостороннего общения по проблематике энергетической безопасности почти два десятилетия назад, Туркменистан исходил из необходимости придания этому процессу системного долгосрочного характера с опорой на международно-правовую базу. Время показало обоснованность и верность наших подходов.

Представленные сегодня предложения являются предельно конкретными, нацеленными на практический результат и отдачу. Открыты по ним к самому тесному и предметному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, готовы взять на себя инициативную роль в ООН в проведении соответствующих консультаций и переговоров.

Столь же практически и конструктивно Туркменистан подходит к климатической тематике.

В этой связи подтверждаем полную и безусловную приверженность достижению целей Парижского соглашения по климату. Выступаем за начало совместных проектов в сфере «зелёной энергетики», по теме использования ветровой и солнечной энергии.

Приступая к началу практического развития водородной энергетики в Туркменистане на основе природного газа, готовы работать по этому направлению в самом широком диапазоне и со всеми заинтересованными международными партнёрами. В этой связи предлагаем инициативу создания Глобальной программы перехода к водородной энергетике на десятилетний период. Открыты к обсуждению с ООН модальностей разработки такого документа.

Исходим из необходимости усиления регионального сотрудничества, активизации научных исследований и внедрения новых технологий. В скором будущем в Ашхабаде начнёт функционировать Региональный Центр ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

Правительство Туркменистана окажет максимальное содействие этой новой структуре, обеспечит самые благоприятные условия для эффективного выполнения ею своих задач и целей.

Что касается ещё одной темы нынешнего Форума – поддержки уязвимых регионов, в частности, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, то здесь позиция Туркменистана предельно ясна и принципиальна. Этой категории государств должен быть гарантирован равный и равноправный доступ к воде, и в более широком смысле, к водным ресурсам, а также водным путям. Данный постулат выступает решающим условием не только политико-правового, но и морального порядка, делом ответственности перед нынешними и будущими поколениями.

В августе 2025 года в нашей стране состоялось важнейшее, глобальной значимости событие – Третья Конференция ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Принятая на ней Авазинская декларация получила статус официального документа ООН, в ней отражены основополагающие принципы и подходы, которые предстоит реализовать для обеспечения законных прав и потребностей десятков миллионов людей, проживающих в 44 государствах. Решительно и настойчиво Туркменистан будет добиваться выполнения всех положений этого важнейшего документа. Рассчитываем на широкую международную поддержку и понимание.

Вместе с ООН Туркменистан работает над реализацией Целей устойчивого развития.

С опорой на принятые по инициативе нашей страны резолюции Генеральной Ассамблеи в области энергической и экологической безопасности, транспортной связанности, защиты интересов развивающихся стран без выхода к морю, по ряду других важнейших тем, Туркменистан продолжит содействовать объединению многосторонних усилий, эффективной координации практических действий государств с ООН, её специализированными органами, в частности, с ЮНИДО, для решения заявленных задач. Именно под таким углом зрения рассматриваем направленность нынешнего Форума и ожидаем от него принятия действенных практических результатов.

В завершение своего выступления хотел бы выразить организаторам Международного Венского форума признательность за созданные благоприятные условия для работы, а его участникам пожелать успешной и плодотворной деятельности во имя реализации высоких идеалов и ценностей Организации Объединённых Наций.///nCa, 12 апреля 2026 г.