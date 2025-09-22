Армяно-туркменское сотрудничество развивается многогранно – Посол Армении в Туркменистане

Армяно-туркменское сотрудничество развивается многогранно, охватывая энергетику, торговлю, культуру и образование. Об этом пишет Посол Армении в Туркменистане Арсен Авагян в своей статье, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».

Вот несколько ключевых фактов, обозначенных в статье:

В 2025 году состоялось десятое заседание Межправительственной армяно-туркменской комиссии, которое стало важной вехой в развитии двусторонних связей. Обсуждались вопросы углубления энергетического партнёрства, расширения товарооборота и развития совместных инфраструктурных проектов.

В 2024 году по данным Статистического комитета Армении, товарооборот составил 22,2 миллиона долларов США, а по итогам первых семи месяцев 2025 года – около 18,4 миллиона долларов.

Армения поставляет в Туркменистан промышленные товары и продовольственную продукцию, Туркменистан – энергоносители и текстиль.

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял участие в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В рамках визита состоялась двусторонняя встреча с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также встреча с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

С рабочим визитом в городе Туркменбаши Президент посетил армянскую церковь, освящённую в 1905 году. Здание, утратившее купол в начале 1920-х годов, в последние годы начало восстанавливаться при поддержке Правительства Туркменистана.

Президент Ваагн Хачатурян посетил мавзолей туркменских эмиров Гарагоюнлы XV века, расположенный в селе Аргаванд Араратской области Республики Армения. В мероприятии приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ж.Андреасян, сотрудники Аппарата Президента, а также посол Туркменистана в Армении М.Аязов с сотрудниками посольства.

В 2025 году расширены программы обмена студентами и исследователями между университетами двух стран.

Культурные инициативы, образовательное сотрудничество и дипломатические проекты формируют платформу для долгосрочного партнёрства, основанного на доверии, взаимном уважении и богатом историческом наследии.

///nCa, 22 сентября 2025 г.