Туркменистан укрепляет цифровой контроль над земельными ресурсами

В Туркменистане продолжается масштабная цифровизация земельной сферы. В стране создана сеть стационарных автоматизированных комплексов, предназначенных для проведения геодезических и кадастровых измерений, топографической съёмки и формирования многослойной электронной карты землепользования. Эти станции работают полностью автономно, управляются через интернет и спутниковую связь, что позволяет получать максимально точные данные в режиме реального времени. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

По словам специалистов, внедрение современных геоинформационных технологий (ГИС) имеет стратегическое значение для государства. Новая система позволяет эффективно решать задачи в сфере агропромышленного зонирования, гидротехнического строительства, городского планирования, озеленения территорий и экологического мониторинга. В конечном счёте это способствует рациональному и бережному использованию земли – ключевого национального богатства.

Созданная система – итог работы специалистов земельной службы аграрного ведомства, юристов, военных картографов, работников Государственного бюро технической инвентаризации и его ахалского подразделения. Научно-техническое содействие было оказано продолжающимся в настоящее время Аральским проектом экологического ведомства, а также завершившимся в 2025 году проектом Министерства сельского хозяйства, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Поддержка создания цифрового земельного кадастра в Туркменистане».

В результате все пять велаятов страны получили комплекты оборудования для формирования единой электронной картосхемы земельных участков. Сбор данных ведётся по новой системе координат, что обеспечивает высокую точность и позволяет объединить сведения, ранее существовавшие в разрозненной бумажной форме.

На следующем этапе проекта планируется установка 57 дополнительных базовых станций, которые усилят потенциал уже существующих точек и охватят территории различного назначения, включая побережье Каспийского моря и территорию Ахала. Исключение составят лишь труднодоступные районы пустыни Каракумы.

Кроме того, государство закупает 98 переносных GNSS/GPS-ресиверов для специалистов Службы земельных ресурсов. Эти устройства позволят в кратчайшие сроки проводить необходимые замеры и передавать данные в общую систему. Они будут распределены между столицей, городами государственного значения и этрапами всех пяти велаятов.

Процесс модернизации будет продолжен в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного 5 мая текущего года между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и французской компанией IGN FI. Документ охватывает не только развитие земельного кадастра, но и внедрение технологий дистанционного мониторинга состояния сельскохозяйственных культур и вегетации.

Создаваемая электронная база данных земельных ресурсов позволит государству получить полную и актуальную информацию о каждом участке. Согласно постановлению Министерства сельского хозяйства от 2024 года, каждому земельному участку присваивается многозначный кадастровый номер, отражающий его точное местоположение — велаят и этрап. Этот номер остаётся неизменным, независимо от смены назначения земли, владельца или арендатора.

Параллельно ведётся оцифровка архивных бумажных данных. Это позволит унифицировать схемы и карты землепользования.

Право владения землёй в Туркменистане оформляется специальным документом нового образца — «Döwletnama», который служит юридическим основанием для регистрации прав, сделок купли-продажи, передачи и наследования. Государство обеспечивает минимальные налоги и сборы по сравнению с международной практикой, облегчая гражданам доступ к юридическим услугам в сфере земельных отношений. ///nCa, 16 сентября 2025 г.