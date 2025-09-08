Ашхабад наблюдал редкое полное лунное затмение

Вечером 7 сентября жители Ашхабада стали свидетелями впечатляющего астрономического явления — полного лунного затмения, известного как «Кровавая Луна». В этот момент Луна приобрела необычные красно-оранжевые оттенки.

Полная фаза затмения длилась 1 час 22 минуты, а всё явление продолжалось более пяти часов. В момент максимальной фазы спутник Земли полностью оказался в тени нашей планеты.

Необычный цвет Луны объясняется преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли: синие и фиолетовые лучи рассеиваются, а к Луне доходят в основном красные и оранжевые, создавая эффект «кровавой» Луны.

///nCa, 8 сентября 2025 г.