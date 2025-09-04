“В возрождении Шелкового пути: крупные совместные проекты в транспортной инфраструктуре”

Шохжахон Шихназаров, главный специалист Центра изучения транспортных проблем

Шелковый путь является одним из крупнейших символических проявлений экономической и культурной интеграции в истории человеческой цивилизации, обеспечивавшим связи между Востоком и Западом на протяжении почти двух тысяч лет. По Шелковому пути распространялись не только коммерческие товары – шелк, древесина, драгоценные камни, бумага и ремесленные изделия, но и идеи, технологии, научные достижения и культурные традиции. Поэтому Шелковый путь имеет особое значение в развитии человечества как “мост цивилизаций.”

В XXI веке, по мере углубления процессов глобальной экономической интеграции, идея возрождения Шелкового пути вновь вышла на повестку дня как стратегическое направление международной политики и экономики.

В мировой экономике глобальные цепочки поставок и эффективность логистики стали одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность стран. С этой точки зрения, развитие транспортной инфраструктуры на Евразийском континенте имеет решающее значение не только для экономического эффекта, но и для геополитической стабильности и регионального сотрудничества.

Согласно отчетам Всемирного банка, каждый доллар США, инвестированный в устойчивую инфраструктуру, обеспечивает рост ВВП в среднем на 4 доллара. Это наглядно демонстрирует важность транспортных проектов как драйвера экономического роста. Поэтому уделяется внимание необходимости формирования инклюзивной транспортной системы по направлениям “Восток-Запад” и “Север-Юг,” что послужит эффективному развитию экономического потенциала стран ШОС.

Для реализации отечественной продукции по конкурентоспособным мировым ценам Узбекистану необходимо развивать дополнительные экспортные торговые маршруты в такие страны, как Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближний Восток, Индия и Пакистан. Для этого необходимы конкурентоспособные эффективные транспортно-транзитные Китайская Народная Республика выступает основным инициатором идеи возрождения Шелкового пути в XXI веке.

Объявленная в 2013 году инициатива “Один пояс – один путь” представляет собой масштабную программу интеграции, охватывающую не только транспортную инфраструктуру, но и энергетику, цифровую экономику, промышленные кластеры и культурный обмен.

На основе этой программы создаются большие возможности для стран Центральной Азии, в том числе для Узбекистана. В настоящее время Узбекистан в рамках данной инициативы осуществляет ряд шагов по модернизации железных и автомобильных дорог, строительству логистических центров и повышению транзитного потенциала.

В частности, в 2016 году Узбекистану удалось построить тоннель Камчик протяженностью 19,2 км в горной части востока страны. В июне того же года руководители Узбекистана и Китая провели церемонию открытия электрифицированной железной дороги Ангрен – Пап и тоннеля Камчик. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 4 июля 2024 года на очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС в Астане “Многовариантность транспортных коридоров – важнейшее условие устойчивого развития всего нашего региона,” – подчеркнул он.

В настоящее время одной из основных приоритетных задач является последовательное увеличение объемов мультимодальных грузоперевозок по маршрутам Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Узбекистан – Афганистан – Пакистан. В частности, стратегический железнодорожный проект “Китай – Кыргызстан – Узбекистан,” строительство которого идет быстрыми темпами, был оценен как одна из крупнейших инфраструктурных инициатив в истории региона и назван “строительством века.” Строительство этой железной дороги, по сути, означает возрождение “Великого шелкового пути” в новой форме.

В апреле 2025 года в кыргызском городе Джалал-Абад официально началось строительство данной железной дороги. Благодаря эффективному сотрудничеству между железнодорожными организациями и работниками Китая, Кыргызстана и Узбекистана, строительные работы на ряде объектов начались досрочно, что свидетельствует о том, что проект вступил в активную фазу строительства.

В рамках проекта планируется построить 20 станций, 42 моста и 25 тоннелей по маршруту “Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалал – Абад – Андижан.” Общая протяженность железной дороги составляет 532,53 км, и ожидается, что она будет завершена к концу 2030 года. Годовой объем грузоперевозок планируется довести до 15 млн тонн. На маршруте также будут построены современные транзитно-логистические центры, склады и терминалы.

Таким образом, маршрут “Китай – Кыргызстан – Узбекистан” может вывести на новый уровень не только транспортную инфраструктуру, но и экономическую интеграцию региона. Эта дорога напрямую соединит Ферганскую долину с Китаем и рассматривается как один из кратчайших транзитных маршрутов на Евразийском континенте. После реализации проекта расстояние перевозки по маршрутам “Китай – Европа” и “Китай – Южная Азия” сократится на 900 км и 1000 км соответственно, а время перевозки уменьшится примерно на неделю. Однако стратегические приоритеты в регионе не ограничиваются лишь этим проектом. Еще одним из них является Трансафганская железная дорога (Узбекистан – Афганистан – Пакистан).

Реализация данного проекта позволит сформировать устойчивый транспортный коридор, соединяющий Узбекистан и всю Центральную Азию с Южной Азией. Благодаря этому страны региона получат доступ к морским портам. Кроме того, все страны-члены ШОС смогут быть связаны единой железнодорожной линией. 17 июля 2025 года в Кабуле состоялась первая трехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана, на которой было подписано Рамочное соглашение по разработке технико-экономического обоснования железной дороги “Узбекистан – Афганистан – Пакистан”.

В качестве основного направления проекта был выбран маршрут “Термез – Найбабад – Майданшахр – Логар – Харлачи.” Впоследствии грузы, перевозимые по этому маршруту, будут интегрированы с пакистанской железной дорогой Пешавар-Карачи и доставлены в порты Карачи и Касим. Запуск обеих железных дорог – “Китай – Кыргызстан – Узбекистан” и “Узбекистан – Афганистан – Пакистан” – будет способствовать глубокой интеграции транспортно-логистической системы Узбекистана в глобальную сеть. Это не только позволит быстрее и дешевле доставлять отечественную продукцию на мировые рынки, но и значительно снизит транспортные расходы в стоимости импортной продукции.

Возрождение Шелкового пути – это возможность не только возродить историческое наследие, но и занять достойное место в новом глобальном экономическом порядке. Крупные совместные проекты в транспортной инфраструктуре создают основу для стратегической стабильности, экономического роста на евразийском пространстве и начала новой эры сотрудничества, основанного на взаимном доверии между народами. ///nCa, 4 сентября 2025 г.