ОБСЕ – 50 лет Хельсинкскому Заключительному акту и обязательствам по всеобъемлющей безопасности на пути к миру и доверию

Посол Джон МакГрегор, Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде

1 августа сообщество ОБСЕ отмечает знаменательную дату – пятидесятилетие со дня подписания Хельсинкского Заключительного акта, учредительного документа ОБСЕ.

Необходимо вернуться в 1975 год, когда представители государств-основателей активно работали над созданием ОБСЕ. Во время подписания Хельсинкского Заключительного акта летом 1975 года я уже более года носил форму офицера Военно-морского флота Канады. Я лично помню своё изумление от новостей, поступающих из Хельсинки, о том, что «Восток» и «Запад» – Варшавский договор и НАТО – достигли соглашения по такому важному документу, как Хельсинкский Заключительный акт 1975 года. Важно отметить, что это определённо не было соглашением между «единомышленниками», а скорее неожиданным прорывом, достигнутым консенсусом в вопросах безопасности.

Подписание Хельсинкского Заключительного акта стало прорывом в отношениях между восточными и западными странами, которые смогли достичь важных компромиссов, что привело к формированию комплексного подхода к безопасности. Этот подход основан на понимании того, что безопасность — это не только отсутствие военных конфликтов, но и экономическая стабильность, здоровая окружающая среда, а также беспрепятственное пользование каждым человеком своими правами и основными свободами.

Когда дипломатические представители собрались пятьдесят лет назад, они также установили то, что называется «Декалогом», или «Хельсинкскими принципами». Хельсинкские принципы включают суверенное равенство государств; отказ от угрозы силой или её применения; нерушимость государственных границ, территориальную целостность государств; мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела, при этом предусматривая, что государства-участники несут ответственность друг перед другом за выполнение обязательств ОБСЕ, уважение прав человека и основных свобод, равноправие и самоопределение, сотрудничество между государствами и добросовестное выполнение международно-правовых обязательств.

Таким образом, 50 лет назад назад в Хельсинки состоялось учреждение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Почти двадцать лет СБСЕ существовало в форме встреч и собраний, на которых государства-участники разрабатывали обязательства по всем трём измерениям безопасности — военно-политическому, экономико-экологическому и человеческому. В 1995 году СБСЕ было институционально преобразовано в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с постоянными структурами и институтами, полевыми миссиями и механизмами для решения различных вопросов, связанных с безопасностью.

Если мы размышляем об историческом значении Хельсинкского Заключительного акта, следует отметить следующие ключевые аспекты. Хельсинкский Заключительный акт заложил основу для того, что мы теперь знаем как ОБСЕ, а это крупнейшая в мире региональная организация безопасности (созданная в соответствии с Главой 8 Устава ООН), представляющая сегодня один миллиард человек в нашей части света.

Хельсинкский Заключительный акт создал беспрецедентный механизм построения доверия и преодоления разногласий между государствами-участниками с различными повестками дня. Основатели ОБСЕ определили основные составляющие процесса, ведущего к миру, а именно: диалог, который ведёт к пониманию; понимание, которое ведёт к укреплению доверия; доверие, которое ведёт к снижению конфликтности, и, наконец, снижение конфликтности, ведущее к безопасности и миру. Примечательно, что эти принципы столь же актуальны сегодня, как и пятьдесят лет назад, что, безусловно, является доказательством дальновидности Организации.

Руководствуясь всеобъемлющим подходом ОБСЕ к безопасности, государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательства по политическому диалогу и многостороннему сотрудничеству по трём измерениям безопасности ОБСЕ.

Диалог всегда был краеугольным камнем ОБСЕ, принимая различные формы, с различными целями и задачами, преследуя измеримые цели и следуя процессу, запущенному пятьдесят лет назад. Тем не менее, ОБСЕ выходит за рамки диалога, переходя к действиям. За 18 лет работы в качестве должностного лица ОБСЕ, во многих местах, я лично видел некоторые из последствий, которые ОБСЕ имела, прямо или косвенно изменяя жизни сотен тысяч или даже миллионов людей.

Я видел создание и долгосрочную институционализацию более эффективных и действенных методов управления массовыми собраниями. Я видел создание и долгосрочную институционализацию новых методов и стандартов судебного образования и подотчётности, эффективно обновляя систему правосудия и верховенства закона. Я видел, как ОБСЕ отслеживала и сообщала о конфликтных ситуациях, становясь надёжным источником информации. Я видел, как действия ОБСЕ, использующие многие из доступных инструментов в инструментарии ОБСЕ по предотвращению конфликтов, предотвращали конфликты между государствами-участниками ОБСЕ.

Весьма символично, что ОБСЕ отмечает свой 50-летний юбилей в 2025 году, когда мы празднуем тридцатилетие постоянного нейтралитета Туркменистана, и в год, который резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по инициативе нейтрального Туркменистана был объявлен «Международным годом мира и доверия». Выдвигая эту инициативу, Туркменистан вновь подал исключительно позитивный пример нейтрального государства, активно использующего свой статус постоянного нейтралитета для укрепления безопасности и стабильности в регионе и за его пределами.

Прослужив четыре года главой Центра ОБСЕ в Ашхабаде, я имел честь наблюдать, как действия и внешняя политика Туркменистана, в синергии с принципами и обязательствами ОБСЕ, значительно способствовали развитию диалога, взаимопонимания, укреплению доверия и мира. В свою очередь, Центр ОБСЕ в Ашхабаде активно работает над поддержкой Туркменистана в выполнении его обязательств ОБСЕ по трём измерениям на основе связи с приоритетами страны.

Завершая свою почётную миссию в Туркменистане в дни, когда мы отмечаем 50-летие Хельсинкского заключительного акта, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою искреннюю признательность Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру за их всестороннюю поддержку деятельности Центра ОБСЕ в Ашхабаде. Я также хотел бы выразить свою искреннюю благодарность всем партнёрам в Туркменистане, прежде всего Министерству иностранных дел, за весьма конструктивное сотрудничество. Завершая свою миссию в Туркменистане, я увожу с собой самые тёплые воспоминания о вашей замечательной стране и её гостеприимном народе.

Позвольте мне выразить твёрдую убеждённость, что сотрудничество между Туркменистаном и ОБСЕ будет продолжать укрепляться и расширяться, чтобы сделать наш мир более безопасным – в политическом, военном, экономическом и экологическом отношениях, – и превратить его в место, где каждый человек имеет равный доступ к правосудию и пользуется равными правами и свободами. /// nCa, 31 июля 2025 г.