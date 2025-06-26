УНП ООН и Посольство Израиля совместно провели мероприятие по случаю Всемирного дня борьбы с наркотиками в Туркменистане

Отделение Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в Туркменистане в сотрудничестве с Посольством Государства Израиль в Туркменистане организовало в четверг, 26 июня 2025 г, мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. Мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с наркотиками в 2025 году и озаглавленное “Доказательства очевидны: инвестируйте в профилактику”, объединило национальных партнеров, молодежь и заинтересованные стороны для решения глобальной проблемы злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

Мероприятие было посвящено нескольким ключевым целям:

• информирование заинтересованных сторон по теме Всемирного дня борьбы с наркотиками,

• представление основных выводов Всемирного доклада о наркотиках за 2025 год и обновленного документа УНП ООН с изложением позиции по наркотикам и

• освещение достижений Региональной молодежной сети УНП ООН для Центральной Азии.

Мероприятие также было нацелено на повышение осведомленности молодежи об употреблении психоактивных веществ и связанных с ними преступлениях, укрепление жизненных навыков и жизнестойкости, развитие диалога между молодежью, государственными учреждениями и гражданским обществом и формулирование рекомендаций молодежи по профилактике наркомании для распространения среди национальных заинтересованных сторон.

Программа включала пленарное заседание с участием представителей УНП ООН и национальных органов власти, интерактивные групповые мероприятия и активное участие молодежи, включая членов Региональной молодежной сети УНП ООН, послов ЦУР и волонтеров. Мероприятие способствовало тому, чтобы простимулировать молодежь внести свой вклад в стратегии профилактики наркомании.

На мероприятии прозвучало обращение посла Израиля Исмаила Халди, который подчеркнул глобальное значение борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. “Каждый год этот день напоминает нам о том, что злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот – это не просто преступные деяния или проблемы со здоровьем; это человеческие трагедии. Они разрушают социальную структуру наций, ставят под угрозу жизни нашей молодежи и финансируют транснациональную преступность и насилие”, – говорилось в послании.

Посол подчеркнул приверженность Израиля борьбе с этими проблемами посредством международного сотрудничества, обмена разведывательными данными и образования.

В речи также подчеркивалась связь между незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и терроризмом. “Наркотики и торговля людьми являются основными источниками незаконных доходов, которые помогают финансировать террористические организации по всему миру”, – пояснил посол. “Эти преступные предприятия приносят миллиарды долларов, которые часто направляются на закупку оружия, финансирование операций и вербовку боевиков”.

Посол высоко оценил партнерские отношения с УНП ООН и другими многосторонними платформами, подчеркнув вклад Израиля в развитие технологий обеспечения безопасности границ и обнаружения наркотиков. “Это не та битва, которую ни одна страна не может выиграть в одиночку”, – подчеркивалось в послании. “Сети незаконного оборота наркотиков являются глобальными, и таким же должен быть наш ответ. Вместе, благодаря солидарности и общей ответственности, мы сможем защитить наших детей, наши общины и наше будущее”.

Мероприятие подчеркнуло важность инвестиций в профилактику, что подчеркивается темой Всемирного дня борьбы с наркотиками 2025 года. Привлекая молодежь и укрепляя сотрудничество между правительствами, гражданским обществом и международными организациями, мероприятие заложило основу для выработки практических рекомендаций по укреплению усилий по профилактике наркомании в Туркменистане и за его пределами. ///Посольство Израиля в Туркменистане, 26 июня 2025 г.