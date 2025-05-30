Состоялась вторая миссия доктора Йоахима Циммерманна в Туркменистан

29 Мая 2025 г. – В Туркменистане состоялась важная миссия доктора Йоахима Циммерманна, международного консультанта Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА). Этот визит, проходивший с 25 по 29 мая 2025 года, был запланирован в рамках реализации Страновой программы ЮНФПА в Туркменистане на период 2021-2025 годы и является вторым для доктора Циммерманна в страну.

Основной задачей миссии было проведение оценки существующих практик цитологических исследований, а также разработка дорожной карты по повышению национального потенциала в проведении скрининга рака шейки матки. Оценка включала посещение медицинских учреждений и проведение интервью с ключевыми сторонами.

Помимо оценочной работы, доктор Циммерманн провел тренинг и обучающую сессию для национальных специалистов по повышению квалификации в области репродуктивного здоровья и цитологии.

Эта миссия является второй для доктора Циммерманна в Туркменистан, что подчеркивает последовательную поддержку ЮНФПА в развитии национального потенциала страны в области репродуктивного здоровья и борьбы с раком шейки матки. Его первый визит состоялся с 26 мая по 2 июня 2024 года, в ходе которого также проводилась оценка цитологических исследований и обучение национальных специалистов. ///nCa, 30 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)