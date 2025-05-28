Столица Турции Анкара вошла в предварительный Список ЮНЕСКО  благодаря своей современной архитектуре

Анкара, столица Турецкой Республики, развивалась согласно градостроительному плану, и ее современная архитектура недавно была внесена в Предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, благодаря чему общее число турецких объектов в нем достигло 80.

Министерство культуры и туризма совместно с Национальной комиссией Турции по делам ЮНЕСКО подготовили заявку на признание застройки Анкары в качестве выдающейся модели современного градостроительства мирового уровня. В заявке «Анкара: планирование и строительство современной столицы республики» изложено, как этот город, планировка и застройка которого проходили в 1920–70-е годы, воплощает идеалы современной столицы XX века в своих государственных зданиях, культурных пространствах и открытых общественных зонах, ставших символами новопровозглашенного национального государства.

Главными элементами заявки являются ось север-юг бульвара Ататюрка, а также районы Улус и Кызылай. Такие легендарные памятники, как здания первого, второго и третьего Великого национального собрания Турции, президентский комплекс, парк Гювен, Парк молодежи, площадь Улус, вокзал Анкары, Иш банк, здания различных министерств и площадь Кызылай, названы значимыми с точки зрения плановой застройки и модернизации Анкары. Заявка включена в Предварительный список ЮНЕСКО согласно установленным организацией критериям культурного наследия ii, iv и vi.

Министерство культуры и туризма стремится обеспечить эффективное сбережение культурного и природного наследия страны и его передачу последующим поколениям путем взаимодействия в рамках глобальных платформ, в частности ЮНЕСКО.

Столица-сокровищница

Окруженная плодородными анатолийскими землями Анкара была провозглашена столицей 13 октября 1923 года, а затем, 29 октября, страна стала республикой. До этого столицей Османской империи веками был Стамбул, и сменившая его в этом статусе Анкара превратилась в центр и символ нового, современного турецкого государства.

В нынешней столице Турции проживали многие цивилизации, в том числе хетты, фригийцы, римляне и османы, поэтому она таит в себе несметные культурные сокровища: от следов древности до современных архитектурных шедевров. Античные памятники, такие как Гордион, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 20-м по счету на территории Турции, демонстрируют насыщенное прошлое города, но современные здания, особенно возведенные в период активного строительства в молодой республике, не менее привлекательны и к тому же преобразили город на фоне политической эволюции страны.

Так, одним из памятников, без которого невозможно представить городскую панораму, является Аныткабир – последнее пристанище Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики. Другие ключевые достопримечательности, в частности Этнографический музей, Музей живописи и скульптуры, а также Музей анатолийских цивилизаций, в 1997 году названный «Музеем года в Европе», завораживают туристов как своими историческими зданиями, так и поразительными коллекциями. В свою очередь, здания первого, второго и третьего Великого национального собрания, многочисленных министерств и президентского комплекса символизируют приверженность Республики парламентской демократии.

Финансовые центры, такие как Иш банк, воплощают в себе экономическую политику Республики. Памятники, в числе которых здание Факультета языков, истории и географии, подчеркивают особое внимание, уделяемое академическим успехам. Далее, учреждения культуры, например, Государственный театр оперы и балета и Радио Анкары, свидетельствуют о важной роли искусства и коммуникации. Другие здания на территории, обозначенной в заявке для ЮНЕСКО, также отражают значимость исторического и культурного наследия Анкары на мировом уровне. ///nCa, 28 мая 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)