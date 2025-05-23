Новый Китайско-Центральноазиатский энергетический альянс нацелен на инновации и сотрудничество

Недавно Китай и страны Центральной Азии создали новый энергетический альянс, целью которого является стимулирование инноваций и сотрудничества в области энергетических технологий для устойчивого развития.

Китайско-Центральноазиатский альянс в области энергетики и энергетических инноваций стремится создать международную инновационную платформу, которая будет продвигать сотрудничество в области исследований, развития талантов, развития аналитических центров и взаимодействие между университетами и предприятиями, отмечалось на церемонии подписания соответствующего соглашения, о чем сообщается на веб-сайте Северо-Китайского энергетического университета в Пекине (NCEPU).

Соглашение направлено на содействие совместному внедрению инноваций в энергетике и энергетических технологий между Китаем и странами Центральной Азии в целях устойчивого развития.

На церемонии подписания соглашения о создании альянса, состоявшейся 10 мая, присутствовали высокопоставленные представители всех сторон. Среди них партийный секретарь NCEPU Ван Цинхуа. Он подчеркнул роль альянса в укреплении инфраструктурных связей и совместных исследований, а также в оптимизации распределения ресурсов для содействия комплексному развитию региона.

“Являясь выдающимся университетом в энергетическом секторе Китая, NCEPU будет использовать свой опыт в области интеллектуальных сетей и возобновляемых источников энергии, чтобы придать устойчивый импульс региональному энергетическому переходу”, – сказал он, упомянув планы создания совместных лабораторий и программ привлечения талантливых специалистов. /// nCa, 23 мая 2025 (первоначально опубликовано Chinadaily)