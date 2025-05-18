Развитие региональной взаимосвязанности – залог безопасности и стабильности в Центральной и Южной Азии

Озод Танбаев, ведущий научный сотрудник, Международного института Центральной Азии, г.Ташкент

В Термезе 19-21 мая с.г. состоится первое заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией на тему: «Строительство общего мира, дружбы и процветания» с целью усиления межрегионального политического и экономического взаимного сотрудничества, а также выработки и совершенствования механизмов и форм взаимодействия в области обеспечения региональной безопасности и стабильности.

В форуме ожидается участие около 200 человек из Центральной и Южной Азии, Европы, государств СНГ, АТР, Америки, Ближнего Востока и Африки. Среди них представители политико-экономических, бизнес-кругов, финансовых институтов, международных и региональных организаций, а также видные эксперты аналитических и научно-исследовательских центров мира.

«Термезская площадка» призвана стать постоянной платформой для определения перспектив дальнейшего продвижения межрегиональной взаимосвязанности и поддержания мира, безопасности и стабильности на обширном регионе Евразии.

Центральная и Южная Азия, обладая значительным экономическим, демографическим и ресурсным потенциалом, по-прежнему остаются одними из наименее интегрированных регионов мира. Усиление взаимосвязанности между ними представляет собой не только экономическую необходимость, но и стратегический императив, продиктованный задачами обеспечения региональной безопасности, устойчивого развития и стабильности.

Исторически оба региона были тесно связаны торгово-культурными маршрутами, прежде всего в рамках Великого шёлкового пути. Однако геополитические потрясения XIX–XX веков, включая затяжной конфликт в Афганистане и конкуренцию внешних держав, привели к разрыву этих связей и усилили взаимную изоляцию.

Сегодня, в условиях глобализации, восстановление этих утраченных связей становится объективным требованием международной торговли и экономической интеграции. Для стран Центральной Азии критически важен доступ к морским портам с целью расширения внешнеэкономической деятельности. Южная Азия, в свою очередь, заинтересована в энергетических и водных ресурсах, а также в доступе к новым рынкам. Экономическая взаимодополняемость регионов открывает широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Ведущую роль в продвижении повестки региональной взаимосвязанности играет Узбекистан. в декабре 2020 года Президент Шавкат Мирзиёев в своём послании Олий Мажлису обозначил развитие южного вектора внешней политики в качестве стратегического приоритета. Впервые в новейшей истории Узбекистан официально заявил о намерении активизировать взаимодействие с Южной Азией, содействовать мирному урегулированию в Афганистане и восстановить роль этой страны как естественного моста между двумя регионами.

Крупным событием в реализации этой инициативы стала международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», проведённая в Ташкенте в 2021 году по инициативе Президента Узбекистана. Она ознаменовала переход от декларативных заявлений к практическим шагам по сближению двух регионов.

В ходе конференции, в которой принимали участие более 250 представителей 44 государств и порядка 30 международных организаций, было озвучено ряд инициатив, направленных на формирование системного подхода к сближению Центральной и Южной Азии, включая развитие торговли и инвестиций, устранение барьеров для товаров, услуг и капиталов, реализацию транспортно-инфраструктурных проектов, цифровую интеграцию в торговле и логистике с участием международных организаций. Также были предложены меры для укрепления продовольственной безопасности, борьбы с наркотрафиком и терроризмом, экологического сотрудничества, развития туризма и гуманитарных связей через образовательные программы и форумы.

В продолжение этих усилий на конференции было предложено разработать и представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции, закрепляющей общие подходы, основные принципы и направления диалога между Центральной и Южной Азией. Эта инициатива получила широкую поддержку, и на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюция была единогласно одобрена. Коспонсорами документа выступили 40 стран из различных регионов мира.

Реализации этого видения способствует практическая активизация межрегионального сотрудничества, что полностью соответствует усилиям стран двух регионов по углублению партнёрства. Эти усилия уже приносят ощутимые результаты, особенно в сфере экономического взаимодействия, где наблюдается устойчивая положительная динамика.

Если раньше Южная Азия воспринималась преимущественно через призму угроз, связанных с ситуацией в Афганистане, то в последние годы акценты сместились в сторону конструктивного сотрудничества. Так, товарооборот между Узбекистаном и Пакистаном вырос с 36,5 млн долларов в 2017 году до более 400 млн долларов в 2024 году. В ходе визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Узбекистан в феврале 2024 года стороны договорились довести этот показатель до 2 млрд долларов и создать совместную транспортно-логистическую компанию.

Позитивная динамика наблюдается и в отношениях с Индией: объём взаимной торговли увеличился с 323 млн долларов в 2017 году до 1 млрд долларов в 2024 году. Эти показатели отражают не только рост экономического интереса, но и укрепление политической воли к углублению сотрудничества.

Особое место в региональной архитектуре занимает Афганистан, пятый по значимости экспортный рынок Узбекистана. За последние пять лет товарооборот между двумя странами вырос в 1,5 раза и составил 1 млрд долларов в 2024 году. В Узбекистане действуют 550 предприятий с участием афганского капитала, из которых 443 являются полностью афганскими. Совместные проекты охватывают такие сферы, как пищевая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство, туризм и текстиль.

Значимым шагом к укреплению транспортной взаимосвязанности стало создание в Термезе международного транспортно-логистического хаба Termez Cargo Center. Центр работает по принципу «единого окна», предоставляя широкий спектр услуг: таможенное оформление, банковские и налоговые операции, санитарный контроль, сертификацию, обмен валюты, транспортное и гостиничное обслуживание. Особое внимание уделено гуманитарной логистике: грузы, направляемые в Афганистан и соседние страны, проходят упрощённую и приоритетную таможенную процедуру.

Продвигаемые Узбекистаном инициативы позволили за последние годы сформировать новую стратегическую повестку с Южной Азией. С учётом численности населения региона (более 2 млрд человек) и совокупного ВВП (3,4 трлн долларов), Южная Азия становится одним из самых перспективных направлений для расширения внешнеэкономического присутствия Узбекистана.

Повышение региональной взаимосвязанности способствует не только росту торговли, но и формированию условий для устойчивого развития – через более равномерное распределение ресурсов, снижение транспортных издержек и диверсификацию экономик. Важнейшим направлением в этом контексте остаётся развитие транспортной инфраструктуры.

Ключевым проектом здесь может стать строительство железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», который также был инициирован главой Узбекистана в 2018 году. Сегодня доставка одного контейнера из Центральной Азии в международные порты обходится в пять раз дороже, чем из стран с прямым выходом к морю. Реализация проекта позволит снизить стоимость доставки почти втрое – с 900 до 286 долларов, а время в пути – с 35 до 3–5 дней. Это радикально изменит экономическую динамику региона, откроет новые экспортные возможности и привлечёт инвестиции.

Для стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана, которые не имеют выхода к морю и вынуждены пересекать территории двух государств, снижение логистических издержек является критически важным. В среднем такие страны тратят около 18% экспортных доходов на транспортные расходы, тогда как для прибрежных государств этот показатель составляет около 9%. Более того, по данным ЮНКТАД, в ряде случаев транспортные издержки при импорте для стран Центральной Азии достигают 60% от стоимости ввозимых товаров.

При этом техническая реализация инфраструктурных проектов – лишь одна сторона процесса. Их эффективное функционирование зависит от обеспечения устойчивой безопасности на транзитных маршрутах. В условиях отсутствия прочного мира в Афганистане трансафганские коридоры пока в основном остаются на стадии концептуальных разработок. Это подчёркивает неразрывную связь между экономической взаимосвязанностью и политической стабильностью: без формирования надёжной архитектуры безопасности реализация региональных инициатив затруднительна.

Существенное значение приобретают также энергетические проекты, такие как CASA-1000 и ТАПИ, направленные на удовлетворение энергетических потребностей Южной Азии и диверсификацию экспортных маршрутов Центральной Азии. Проект ТАПИ, в частности, предусматривает транспортировку 33 млрд кубометров газа в год из Туркменистана через Афганистан и Пакистан в Индию. Его реализация поддерживается международными инвесторами, включая Азиатский банк развития, а также крупные энергетические корпорации, такие как «Газпром», Chevron и ExxonMobil.

Тем не менее, успешность этих проектов определяется не только экономической логикой, но и политической волей, обеспечением безопасности, а также готовностью инвесторов принимать риски, связанные с нестабильной обстановкой в регионе.

В дополнение к традиционной энергетике, перспективным направлением становится сотрудничество в области ядерной энергетики. Казахстан, располагающий крупнейшими в мире запасами урана, активно расширяет экспорт, включая поставки в Индию. В соответствии с подписанными соглашениями, Казахстан планирует поставить до 2100 тонн урана к 2030 году, что позволит частично удовлетворить растущий спрос Индии на ядерное топливо. Это также способствует укреплению взаимной экономической зависимости и расширению стратегического взаимодействия.

Таким образом, формирование устойчивой взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией представляет собой многосложную задачу, требующую комплексного подхода: от совместной реализации инфраструктурных проектов и расширения энергетического сотрудничества, до укрепления доверия и координации в сфере безопасности.

Инициативы, продвигаемые Узбекистаном, создают уникальные возможности для запуска нового этапа региональной интеграции. Однако их реализация во многом зависит от стабилизации ситуации в Афганистане, международного признания действующей власти, смягчения напряжённости между Индией и Пакистаном, а также от политической готовности всех стран региона к углублённому и устойчивому сотрудничеству.

Будущее Центральной и Южной Азии как единого, стабильного и устойчивого региона формируется уже сегодня – через решения, усилия и инициативы, направленные на укрепление взаимосвязанности, доверия и устойчивого развития. Прогрессивный курс, который принимает Узбекистан, и активное вовлечение других стран региона открывают широкие горизонты для многогранного сотрудничества. /// nCa, 18 May 2025