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Послание Президента Туркменистана Народу Страны по случаю Дня Конституции и Государственного флага

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Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с Днем Конституции и государственного флага. В своем обращении он:

  • отметил значимость Конституции и Флага как символов национальной идентичности, независимости и нейтралитета
  • подчеркнул, что эти национальные символы внушают гордость, единство и приверженность миру
  • подчеркнул, что по всей стране проводятся праздничные мероприятия, в том числе культурные мероприятия и конференции
  • отметил, что Туркменистан продолжает развивать свои демократические институты, руководствуясь Конституцией
  • указал на экономические достижения и развитие инфраструктуры, в том числе города Аркадаг
  • подчеркнул международный авторитет Туркменистана и его постоянный нейтралитет, признанный ООН
  • упомянул на недавнюю резолюцию ООН от 21 марта 2025 года, подтверждающую нейтралитет Туркменистана

В заключение глава государства пожелал гражданам здоровья, процветания и успехов в их работе на благо нации

В послании подчеркиваются темы национальной гордости, мира, международного сотрудничества и экономического развития Туркменистана. /// nCa, 18 мая 2025 г.

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