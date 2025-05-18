Послание Президента Туркменистана Народу Страны по случаю Дня Конституции и Государственного флага

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с Днем Конституции и государственного флага. В своем обращении он:

отметил значимость Конституции и Флага как символов национальной идентичности, независимости и нейтралитета

подчеркнул, что эти национальные символы внушают гордость, единство и приверженность миру

подчеркнул, что по всей стране проводятся праздничные мероприятия, в том числе культурные мероприятия и конференции

отметил, что Туркменистан продолжает развивать свои демократические институты, руководствуясь Конституцией

указал на экономические достижения и развитие инфраструктуры, в том числе города Аркадаг

подчеркнул международный авторитет Туркменистана и его постоянный нейтралитет, признанный ООН

упомянул на недавнюю резолюцию ООН от 21 марта 2025 года, подтверждающую нейтралитет Туркменистана

В заключение глава государства пожелал гражданам здоровья, процветания и успехов в их работе на благо нации

В послании подчеркиваются темы национальной гордости, мира, международного сотрудничества и экономического развития Туркменистана. /// nCa, 18 мая 2025 г.