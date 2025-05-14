Ашхабад: восстановление трансграничных ландшафтов в странах Центральной Азии на новом витке

Ашхабад – Туркменистан – 13 мая 2025 г. – на третьем заседании Регионального консультативного комитета (РКК) обсудили ключевые вопросы по восстановлению трансграничных ландшафтов для пяти стран Центральной Азии.

Представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, международных организаций и эксперты по устойчивому управлению ландшафтами поделились опытом реализации национальных проектов, провели анализ достигнутых результатов, обсудили согласование шагов по гармонизации политики и усилению климатической устойчивости, наметили план действий по устойчивому управлению земельными и водными ресурсами в Центральной Азии.

Сессия стала важной площадкой для:

обсуждения прогресса по гармонизации политик в сфере восстановления ландшафтов;

координирования совместных действий по восстановлению ландшафтов на региональном уровне;

обмена опытом по выполнению национальных обязательств, связанных с ключевыми мероприятиями по восстановлению деградированных земель.

Центральная Азия сталкивается с растущими экологическими проблемами, включая деградацию земель, опустынивание, нехватку воды, экстремальные погодные явления и угрозы для средств к существованию населения, биоразнообразия и экономической стабильности.

Программа по восстановлению устойчивых ландшафтов в Центральной Азии (RESILAND CA+) направлена на повышение устойчивости ландшафтов, восстановление деградированных экосистем и укрепление региональных усилий по адаптации к изменению климата. Благодаря региональному сотрудничеству и устойчивому управлению земельными ресурсами RESILAND CA+ поддерживает страны в реализации комплексных решений этих проблем.

Признавая необходимость скоординированных действий, был создан Региональный консультативный комитет (РКК) в качестве ключевого механизма управления в рамках программы RESILAND CA+. Содействуя сотрудничеству между правительствами, партнерами по развитию, гражданским обществом и частным сектором, РКК помогает ускорить внедрение методов устойчивого управления ландшафтами, улучшить доступ к климатическому финансированию и укрепить институциональный потенциал для долгосрочного повышения устойчивости.

Третье заседание РКК организовано в рамках Центрально-Азиатской конференции по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2025) при поддержке Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) при участии Всемирного банка и Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD). /// nCa, 14 May 2025 (cross post from CAREC)