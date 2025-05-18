Пресс-Тур Trabzon-Rize Press Trip # 8: Высокогорье Качкара: мосты истории, водопады и гостеприимные деревни

Эльвира Кадырова

Турция – это страна, в объятиях которой заключен разнообразный культурно-исторический и природный ландшафт. Туризм в Турции не следует ассоциировать исключительно с песчано-галечными пляжами Анталии.

Делегации журналистов из Туркменистана посчастливилось посетить туристические точки в Черноморском регионе (Karadeniz Bölgesi) — это один из семи географических регионов страны.

В частности, в программу нашего визита вошло посещение провинции Ризе. Здесь в высокогорных района Качкарских гор мы побывали лишь в нескольких ключевых пунктах:

Исторический мост Шенюва

Мост Шенюва (Şenyuva Köprüsü), расположенный в деревне Шенюва района Чамлыхемшин провинции Ризе, является ценным архитектурным наследием периода Османской империи. Построенный в XVII веке, он служит ярким примером гармоничного сочетания инженерного мастерства и эстетики той эпохи.

Однопролетная арочная конструкция, достигающая 54 метров в длину и 20 метров в высоту и 2 метра в ширину, впечатляет своей элегантностью и надежностью. Основным строительным материалом моста является гладкий тесаный камень, а его основание сложено из бутового камня, что подчеркивает традиционные методы строительства того периода.

Благодаря регулярному обслуживанию и реставрационным работам мост сохранился до наших дней, продолжая оставаться символом исторической значимости деревни и архитектурного наследия османской эпохи.

Водопад Паловит

Водопад Паловит (Palovit Şelalesi), расположенный в Национальном парке Качкарских гор, считается одним из самых высоких водопадов провинции Ризе. Этот природный шедевр, скрытый в глубине густого леса, ниспадает пенными потоками с высоты около 15 метров, устремляясь в русло бурного горного ручья.

Ширина водопада достигает 8 метров. Белоснежная водяная вуаль, окруженная густыми лиственно-еловыми лесами, создает завораживающее зрелище. Величественная сила природы, сочетающая стремительный поток и умиротворяющую красоту лесных пейзажей, делает это место одним из самых притягательных уголков региона.

Ежегодно водопад привлекает десятки тысяч туристов — как в составе экскурсионных групп, так и на индивидуальном транспорте.

Деревня Айдер

Деревня Айдер (Ayder Yaylası) уютно расположена на одноименном плато на высоте 1350 метров над уровнем моря. Магия этого места заключается в нетронутых пейзажах: изумрудные горы в еловых буквоых лесах, вершины которых окутаны дымкой; бурные реки, прокладывающие путь через долины, деревянные шале – отели и рестораны, где можно попробовать местную кухню: muhlama, Laz böreği, alabalık.

Непритязательное очарование деревни привлекает путешественников со всех уголков земного шара. Свежий воздух наполняет ваши легкие с каждым глубоким вдохом. Ваш взгляд скользит по пейзажу, безмолвная попытка запечатлеть каждый вид на холсте вашей памяти.

Дорога к Айдеру полна приключений. Извилистые тропы ведут через густые леса и мимо бурлящих водопадов, открывая всё новые грани дикой красоты.

Для тех, кто стремится к внутренней гармонии, Айдер — идеальное место, где можно оторваться от суеты и вновь обрести себя. Айдер пробуждает чувство удивления, восхищения и вдохновляет на размышления. Это место, где человек не стремился подчинить природу, а наоборот отдался ее власти, приспособившись к жизни в высокогорье. Одним словом, оставьте городской шум позади и позвольте этой очаровательной деревне раскрыть свои тайны. ///nCa, 18 мая 2025 г.