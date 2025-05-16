Пресс-ТурTrabzon-Rize Press Trip # 7: завораживающие пейзажи ЗамокЗилькале

Эльвира Кадырова, Ризе, Турция

В предпоследний день визита в Ризе делегация журналистов из Туркменистана посетила одну из самых известных достопримечательностей провинции — средневековый замок Зилкале. Эта величественная крепость, расположенная в живописной долине реки Фыртына, оставила неизгладимое впечатление благодаря своей истории, архитектуре и уникальному расположению.

Замок Зилкале возвышается на горе Авуп, в 12 км к югу от района Чамлыхемшин. Построенный на крутом скальном массиве на высоте 750 м над уровнем моря и примерно в 100 м над руслом ручья, он словно парит над окружающей долиной. Такое стратегическое расположение обеспечивало крепости естественную защиту и контроль над окрестностями.

Крепость состоит из трех основных частей: внешних укреплений, центральных укреплений и внутренней крепости. К воротам внешнего замка ведет пешеходная дорожка, проложенная с северо-запада. Через террасу можно подняться к центральным укреплениям, а вторая дверь открывает доступ внутрь замка. В центральном форте расположены три ключевых сооружения: здание стражи, часовня и главная башня. Эти постройки подчеркивают функциональность и продуманность архитектуры крепости.

Замок Зилкале занимал важное место на историческом караванном пути. Предположительно построенный в XIII веках, он служил ключевой точкой защиты в византийский период, оберегая регион от угроз с востока. В османский период крепость использовалась для обеспечения безопасности торговых и военных дорог, а также для размещения караванов, перемещавшихся вдоль Шелкового пути. Благодаря своему стратегическому положению, Зилкале играл важную роль в обеспечении безопасности и развитии региона.

Посещение Зилкале стало еще одним ярким моментом поездки. Замок не только впечатляет своей архитектурой и историей, но и завораживает окружающими пейзажами. Долина реки Фыртына, зеленые склоны и горные вершины, окутанные влажным туманом, создают атмосферу, в которой ощущается связь времен.

Достопримечательность дала возможность прикоснуться к богатому культурному наследию Турции и глубже понять историю Шелкового Пути, поскольку Туркменистан также являлся одним из ключевых узлов древней торговой артерии.

Замок Зилкале символизирует стойкость и стратегическую мудрость прошлых эпох. Его посещение оставляет чувство восхищения и вдохновения, напоминая о том, как природа и человеческая мощь могут гармонично дополнять друг друга. ///nCa, 15 мая 2025 г.

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