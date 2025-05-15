Пресс-Тур Trabzon-Rize Press Trip #5: Панорамные виды и древние стены –  Откройте для себя Женский монастырь Трабзона

Эльвира Кадырова, Трабзон

На границе района Бозтепе, у подножия одноименной горы, возвышающейся над городом Трабзон в Турции, расположен Женский монастырь – Kızlar Manastırı, также известный как монастырь Панагии Теоскепастос. В переводе с греческого это означает «Панагия, охраняемая Богом».

Этот бывший монастырь, построенный в XIV веке во времена Трапезундской империи, сегодня является одной из ключевых достопримечательностей Трабзона, которое становится обязательным пунктом посещения для туристов.

Kızlar Manastırı – Женский монастырь был сооружен во времена правления византийского императора Алексиоса III (1349–1390). Монастырь представляет собой образец средневековой греко-православной архитектуры. Строили его методом каменной кладки с использованием тесаных камней, а стена окружающая святыню, превращала ее в настоящую крепость.

Внешне Женский монастырь выглядит как простое прямоугольное здание, но его внутренняя структура впечатляет разнообразием. В монастыре имеется два внутренних двора, комнаты для учеников, церковь, часовня, базилика, колокольня, библиотека, трапезная и молитвенный дом. Построенный на общей площади 2800 квадратных метров, монастырь был заброшен в 1923 году после обмена населением между Турцией и Греций, как и другие монастыри в регионе.

Согласно письменным источникам, монастырь изначально включал скальную церковь на южной стороне. В скальной церкви сохранились надписи и фрески, упоминающие Алексиоса III, его жену Феодору и мать Ирен. Также в храме был колодец, глубина которого составляла до 50 метров. Сейчас для безопасности колодец перекрыт.

По имеющимся данным в монастыре проживало до 500 человек.

В период Османской империи здание монастыря использовалось в качестве школы, больницы.

Хотя крыша здания не сохранилась до наших дней, монастырь остается впечатляющим памятником благодаря своей исторической ценности. Министерство культуры и туризма Турции отреставрировало монастырь, и в 2021 году он был открыт для посещения столичным муниципалитетом Трабзона.

Но женский монастырь – это не только исторический памятник, где прошлое оживает на каждом шагу. Панорамный вид с балкона достопримечательности открывает перспективу с высоты птичьего полета на городской пейзаж южной части Трабзона. Это прекрасная локация для любителей природы и фотографии.

Одним словом, Женский монастырь Kızlar Manastırı – это еще одно место в Турции, доказывающее бережное толерантное отношение властей страны к историческому наследию. ///nCa, 14 мая 2025 г.

Фоторепортаж: