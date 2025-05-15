Пресс-Тур Trabzon-Rize Press Trip # 6: По серпантину к чайным плантациям Чечева

Эльвира Кадырова, Ризе

Мы отправились в горы, поднимаясь по узкому серпантину на автомобиле. Дорога вилась среди пышной зелени и бугристых зеленых «ковров», обещающей незабываемое приключение. Цель нашей делегации туркменских журналистов — чайные сады Чечева, расположенные в районе Чайели провинции Ризе, которые по праву считаются одними из самых живописных и естественных чайных полей Турции.

Чечева — это небольшая деревня, уютно расположенная всего в 6 км от центра района Чайели. В отличие от других чайных плантаций провинции Ризе, чайные поля Чечева выделяются своей эстетической привлекательностью. Аккуратно высаженные ряды чайных кустов создают завораживающий пейзаж, где тысячи оттенков зеленого сливаются в гармоничную картину природы.

Особенность здешнего чая заключается в уникальных климатических условиях. В отличие от большинства чайных плантаций мира, в Чечева зимой выпадает снег, что придает местному чаю особый характер и вкус.

Чайные плантации — это неотъемлемая часть жизни Ризе. Более 80 % населения провинции занимается выращиванием чая, который затем поставляется на местные чайные фабрики. Чай здесь — не просто сельскохозяйственная культура, а часть культуры и традиций, связывающая поколения. Здесь возделывают чай уже более столетия.

Поднявшись на вершину горы, мы были вознаграждены захватывающим видом на бескрайние чайные поля. С высоты открывается панорама, где аккуратные зеленые террасы контрастируют с разбросанными по склонам гор жилыми домами.

Чайные сады Чечева дарят незабываемое умиротворение. Свежий горный воздух и шелест листвы создают идеальные условия для отдыха и созерцания. Здесь можно прогуляться среди чайных кустов, узнать больше о процессе выращивания чая и даже попробовать свежесобранный чай, который отличается своей чистотой и насыщенным вкусом. Кроме того, в местном магазине можно приобрести чай и сувениры, а также арендовать на чай костюм чайной сборщицы для эффектной фотосессии. ///nCa, 15 мая 2025 г.

Фоторепортаж: