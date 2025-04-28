Федеральный министр Пакистана встретился с лидерами бизнеса и промышленности в Ашхабаде

Федеральный министр Пакистана встретился с лидерами деловых кругов и промышленности Туркменистана на приеме, организованном посольством Пакистана в Ашхабаде 27 апреля 2025 года.

Профессор Ахсан Икбал, федеральный министр планирования, развития и специальных инициатив (PDSI) Пакистана, выступая перед собравшимися, указал на обширные области, где существует потенциал для быстрейшего укрепления партнерства.

Среди основных направлений он выделил транспорт и транзит, топливо и энергетику, в частности ТАПИ, поставки замороженного мяса, курицы, рыбы, морепродуктов, лекарств и предметов медицинского назначения, торгово-промышленное партнерство, образование и спорт как наиболее привлекательные отрасли с уже имеющимися возможностями для плодотворного взаимодействия.

Перед началом ужина министр побеседовал с каждым бизнесменом и лидером отрасли в отдельности, выслушал их идеи и пообещал принять дальнейшие меры.

Временный поверенный в делах Пакистана в Туркменистане Аднан Захур выступил на приеме с кратким заявлением.

Ахсан Икбал возглавляет делегацию Пакистана для участия в 1-м Форуме ОЭС по устойчивому развитию, который проходит 28-29 апреля 2025 года в умном городе Аркадаг.

В состав делегации входит доктор Надим Джавайд, вице-канцлер Пакистанского института экономики развития (PIDE) и член Комиссии по планированию. /// nCa, 28 апреля 2025 г.

Несколько фотографий с приема: