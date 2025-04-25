Аркадаг Бердымухамедов и Президент Узбекистана провели переговоры в Самарканде – Национальный Лидер Туркменистана награжден высшей государственной наградой Республики Узбекистан

24 апреля в Конгресс-центре комплекса «Silk Road Samarkand» Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели переговоры в узком составе и с участием официальных делегаций.

В начале встречи Лидер Туркменистана передал Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания Президента Сердара Бердымухамедова.

В ходе переговоров были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления туркмено-узбекских отношений.

Стороны отметили динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям взаимодействия, в том числе в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Поддерживается плодотворный диалог на всех уровнях. Регулярно проводятся заседания Межправительственной комиссии, Деловой совет, Форум регионов, дни культуры, выставки и др.

В прошлом году взаимный товарооборот составил 1,1 миллиарда долларов. В столицах созданы торговые дома, растут объемы грузоперевозок. Поставлена задача по доведению объемов торговли до 2 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Развивается взаимовыгодная кооперация в сферах энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства, других отраслях экономики. Совместно создается приграничная торговая зона «Шават-Дашогуз». Ее ввод в эксплуатацию в этом году создаст новые возможности для наращивания взаимной торговли.

Достигнута договоренность о проведении в этом году третьего Форума регионов в городе Хиве и Дней культуры Туркменистана в Узбекистане.

Стороны также обменялись мнениями по повестке регионального партнерства, в том числе подготовке предстоящих саммитов в формате «Центральная Азия плюс» и седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в городе Ташкенте.

В ходе встречи Президент Узбекистана вручил Национальному лидеру туркменского народа экземпляр его книги «Жемчужина разума» на узбекском языке, опубликованной в Узбекистане.

Сотрудничество в области транспорта

Бердымухамедов подчеркнул, что туркменская сторона предлагает укреплять взаимодействие по развитию существующих и созданию новых транспортно-транзитных коридоров.

В этой связи он заявил о готовности Туркменистана предметно обсудить вопросы более эффективного использования Международного морского порта Туркменбаши.

Констатировав наличие огромной возможности для наращивания сотрудничества в транспортно-транзитной сфере по линии Азия–Европа, Национальный Лидер туркменского народа предложил в ближайшее время рассмотреть вопрос о создании транспортно-логистического хаба Фарап–Алат на туркмено-узбекской границе и подключить к этой работе крупные мировые транспортные компании, международные финансовые институты.

Взаимные визиты

Мирзиёев особо отметил важность предстоящего в декабре этого года в городе Ашхабаде Форума в рамках Международного года мира и доверия, объявленного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, а также других международных мероприятий.

Он подчеркнул также, что в Узбекистане готовятся к предстоящему визиту Президента Туркменистана.

Национальный Лидер туркменского народа в свою очередь отметил, что в настоящее время межгосударственному диалогу присущ высокий уровень. Определяющую роль в этом процессе играют доверительные отношения руководителей двух стран. Так, 3–4 апреля текущего года состоялся рабочий визит Президента Сердара Бердымухамедова в Самарканд в целях участия в первом Саммите «Центральная Азия–Европейский Союз».

В продолжение темы подчёркивалось, что высокая делегация Туркменистана 5 мая нынешнего года посетит город Самарканд для участия во втором Саммите Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива», а 6–7 сентября – Ташкент с целью участия в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Пользуясь случаем, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов также пригласил узбекского лидера на предстоящий в августе текущего года международный форум по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, который пройдёт под эгидой ООН в Национальной туристической зоне «Аваза».

Национальный Лидер туркменского народа награжден орденом «Олий Даражали Дўстлик»

По окончании двусторонних переговоров состоялась торжественная церемония вручения Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову высшей государственной награды Республики Узбекистан – ордена «Олий Даражали Дўстлик» (Дружба на высшем уровне).

Вручая награду, Мирзиёев особо отметил огромные заслуги Гурбангулы Бердымухамедова в укреплении традиционных отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя братскими странами.

«Благодаря вашей личной поддержке в 2017 году были заложены прочные основы стратегического партнерства наших стран», – отметил Президент Узбекистана Мирзиёев.

«Данную награду, причём очень высокую награду – орден «Дружбы на высшем уровне», я воспринимаю как награду туркменскому народу от узбекского народа. Со своей стороны приложу все усилия, знания, жизненный опыт для дальнейшего укрепления уз дружбы между братскими народами Туркменистана и Узбекистана», – сказал Аркадаг Бердымухамедов.

Другие мероприятия

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов вместе посадили дуб на аллее почетных гостей Конгресс-центра в городе Самарканде.

Затем они посетили выставку «Миражи времени», организованную в международном туристическом центре в Самарканде.

Гостям был представлен главный элемент экспозиции – ночная пустыня, в звездном небе над которой появляются знаки Зодиака, карта звездного неба Улугбека, меридианы. Зритель идет сквозь барханы словно караван по Великому Шелковому пути. Вдоль маршрута, как по часам времени, создается полное изложение истории развития цивилизации.

Также показаны сцены с участием узбекских и туркменских исполнителей, играющих на дутаре и тамбуре, читающих стихи великих поэтов Навои и Махтумкули.

В инновационной презентации были широко применены спецэффекты, театрализованные представления, которые вызвали большой интерес у посетителей.

Аркадаг вернулся в Ашхабад

Завершив дружественный визит в Республику Узбекистан, Национальный Лидер туркменского народа вернулся в Ашхабад. ///nCa, 25 апреля 2025 г. (на основе пресс-релизов официального веб-сайте Президента Узбекистана и репортажа TDH)