В Тбилиси состоялся круглый стол: «30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана: сотрудничество во имя мира и доверия»

24 апреля 2025 года в аудитории Махтумкулми Фраги Сухумского государственного университета Посольство Туркменистана в Грузии провело круглый стол, посвященный 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному году мира и доверия.

В мероприятии приняли участие делегация Меджлиса Туркменистана во главе с председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по социальной политике, председателем Туркмено-грузинской межпарламентской группы дружбы господином А.Сарджаевым, представители Парламента Грузии, профессорско-преподавательский состав университета, а также представители средств массовой информации.

Тепло поприветствовав участников круглого стола, ректор Сухумского государственного университета господин З. Хонелидзе подчеркнул высокий уровень туркмено-грузинских отношений по широкому спектру направлений. Он также отметил, что Грузия высоко ценит начатую Героем-Аркадагом и успешно осуществляемую под руководством Президента Туркменистана государственную внешнюю политику, основанную на принципах равенства, взаимопонимания, добрососедства и позитивного нейтралитета.

С речью также выступили члены делегации Меджлиса Туркменистана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Туркменистане К. Сабиашвили, профессор, заслуженный журналист Грузии Б. Начкебия, глава департамента по международным отношениям и межкультурным связям Сухумского государственного университета И. Дзагания и другие.

Выступающие отметили, что постоянный нейтралитет Туркменистана не только отвечает национальным интересам страны, но и является действенным инструментом миротворчества, упрочения безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении.

Констатировалось, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Генассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития

Было также подчеркнуто, что принятие 21 марта 2025 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана» является важным политико-дипломатическим достижением, связанным с современными процессами, логичным и закономерным результатом последовательного и неизменного внешнеполитического курса Туркменистана с начала его независимого развития.

Выступающие также отметили важную роль визитов на высшем уровне в расширении и укреплении туркмено-грузинских отношений: визита в Туркменистан парламентской делегации во главе с Председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили, который состоялся в апреле 2024 года; официального визита Премьер-министра Грузии И. Кобахидзе в марте этого года, встречи Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром иностранных дел Грузии госпожой М.Бочоришвили в рамках официального визита Премьер-министра Грузии в Туркменистан, визита Министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии М. Сарджвеладзе.

В завершении мероприятия участники наметили планы дальнейшего сотрудничества, проведения совместных мероприятий с целью дальнейшего укрепления двусторонних отношений. ///nCa, 24 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)