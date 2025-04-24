TEIF 2025: Туркменистан демонстрирует успехи в сокращении выбросов метана

На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025), прошедшем в Куала-Лумпуре, Заместитель Председателя Государственного Концерна «Туркменгаз» Мурад Арчаев представил стратегию страны в области устойчивого развития и энергетической трансформации. Обладая одними из крупнейших в мире запасами природного газа, Туркменистан стремится использовать этот ресурс с максимальной эффективностью, уделяя приоритет экологической ответственности.

Мурад Арчаев подчеркнул, что природный газ является низкоуглеродным топливом, способным заменить более загрязняющие источники энергии, такие как уголь и нефть. «Энергетический переход — это не отказ от традиционного топлива, а его адаптация к новым требованиям устойчивого развития», — отметил он.

Концерн «Туркменгаз» активно работает над монетизацией природного газа, чтобы обеспечить мировые рынки чистой энергией. Переход к менее загрязняющим видам топлива, таким как природный газ, способствует снижению выбросов парниковых газов и улучшению качества воздуха.

Одним из главных приоритетов Туркменистана является сокращение выбросов метана, который является мощным парниковым газом. На саммите COP 28 страна подтвердила свою приверженность Глобальному метановому обязательству, начав внедрение современных технологий мониторинга и улавливания метана. В рамках международного сотрудничества с ООН и ЮНЕП Туркменистан наладил технический диалог и разработал дорожные карты на 2023–2024 и 2025–2026 годы, направленные на сокращение глобальных выбросов метана на 30% к 2030 году по сравнению с 2020 годом.

С марта 2024 года в партнерстве с ЮНЕП была внедрена цифровая платформа MARS, которая анализирует спутниковые данные об источниках метановых выбросов. По результатам мониторинга с июня 2024 года по февраль 2025 года в ряде добывающих управлений были зафиксированы нулевые выбросы, что стало важным достижением.

Согласно докладу независимой международной компании Kayrros, с 2020 года совокупные выбросы метана в Туркменистане снизились на 10%, несмотря на увеличение объемов добычи.

Успехи в управлении кратером Дарваза

Одним из ярких примеров экологически ответственного подхода является снижение интенсивности горения газа в кратере Дарваза, известном как «Чалджулба». Специалисты Научно-исследовательского института природного газа разработали программу, которая успешно реализуется концерном «Туркменгаз».

В июле 2024 года была освоена наблюдательная скважина № 11, обеспечившая промышленный приток низконапорного газа с глубины 200 метров. Разведочная скважина № 12, выведенная из консервации, дала приток слабогазированной пластовой воды, что подтвердило контроль над фильтрационными потоками и газовой подпиткой кратера. В декабре 2024 года завершено бурение скважины № 4, которая обеспечивает приток газа в объеме около 600 000 кубометров в сутки. В ближайшее время ожидается увеличение темпов сбора газа за счет ввода в эксплуатацию дополнительных скважин.

Спутниковые данные показывают, что интенсивность горения кратера снизилась более чем в два раза. Если ранее пылающее зарево было видно за многие километры, то теперь остались лишь небольшие очаги горения. Этот опыт демонстрирует, что грамотное управление ресурсами позволяет не только повысить эффективность, но и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Туркменистан открыт для сотрудничества с международными партнерами, разделяющими цели энергетической трансформации и экологической ответственности. Страна активно реализует обязательства Парижского соглашения, Национальной стратегии по изменению климата и Рамочной Конвенции ООН, координируя свои действия с глобальными инициативами.

Мурад Арчаев подчеркнул, что устойчивое будущее возможно только при объединении усилий. Туркменистан приглашает инвесторов и технологические компании к партнерству, чтобы совместно развивать инновационные решения для эффективного использования природного газа и сокращения выбросов. ///nCa, 24 апреля 2025 г.