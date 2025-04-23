TEIF 2025: От газовых гигантов к зеленой энергии – эволюция энергетической стратегии Туркменистана

В Куала-Лумпуре, на Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025), министр энергетики Туркменистана А. Сапаров представил обзор достижений и перспектив туркменской энергетической отрасли. Его выступление подчеркнуло ключевую роль электроэнергетики в развитии экономики страны и её международных связей.

На сегодняшний день Министерство энергетики Туркменистана управляет 11 электростанциями общей мощностью 6523,2 мегаватта. Эти мощности обеспечивают стабильное снабжение внутренних потребителей электроэнергией и растущий экспорт её излишков в соседние страны.

Основным топливом для газотурбинных электростанций остаётся природный газ, при резервном использовании дизельного топлива.

Сапаров подчеркнул, что Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа, однако, это вовсе не означает неэкономное расходование природных богатств. Охрана окружающей среды, сохранение для будущих поколений богатств недр являются главными принципами проводимой в стране энергетической дипломатии.

Министр акцентировал внимание на реализации нескольких значительных проектов. Среди них комбинированная электростанция мощностью 1574 мегаватта на берегу Каспийского моря, которая обеспечит улучшение энергоснабжения и расширение экспорта на Кавказ и Турцию.

Также Туркменистан делает первые шаги в области возобновляемой энергетики, реализуя проект солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 мегаватт в Балканском велаяте. В этих целях с компанией «Масдар» Объединенных Арабских Эмиратов подписан меморандум о сотрудничестве в области внедрения возобновляемых источников энергии.

Для улучшения внутренней энергосистемы и диверсификации экспортных маршрутов электроэнергии активно привлекаются зарубежные инвестиции. В их числе проекты высоковольтных линий электропередачи в направлении Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также создание кольцевой энергосистемы с направлениями Ахал-Мары и Балкан-Дашогуз, финансируемой Азиатским банком развития.

Сапаров отметил важность международного сотрудничества с ведущими компаниями из Европы, Японии, Китая и Кореи, имеющими большой опыт в области электроэнергетики.

Эти инициативы направлены на внедрение цифровых технологий, сокращение вредных выбросов и укрепление позиций Туркменистана на международной арене. ///nCa, 23 апреля 2025 г.