TEIF 2025: Галкыныш – амбициозные планы поэтапного освоения крупнейшего газового месторождения Туркменистана

Крупнейшее газовое месторождение Туркменистана Галкыныш находится на пороге новых этапов своего развития. Заведующая лабораторией «Разработки газового месторождения Галкыныш и международных газопроводов» Ирина Лурьева на международном инвестиционном форуме в Куала-Лумпуре TEIF 2025 поделилась информацией о текущем состоянии и перспективах освоения этого гигантского ресурса.

На данный момент, совместно с компанией GaffneyCline, разработаны прогнозные расчеты, предусматривающие семь этапов освоения месторождения. По словам Ирины Лурьевой, каждый из этих этапов обеспечит стабильную добычу газа на протяжении более чем 30 лет. В настоящее время ведется опытно-промышленная эксплуатация первого этапа, где уже задействованы 52 эксплуатационные скважины и активно бурятся еще 10.

Примечательно, что средний проектный дебит газа составляет 1,5 млн кубометров в сутки, однако потенциал пласта позволяет эксплуатировать скважины со значительно более высокой производительностью. Лурьева особо отметила ввод в эксплуатацию с конца 2022 года трех скважин, конструкция которых обеспечивает рабочий дебит в 3 млн кубометров в сутки.

Говоря о перспективах дальнейшего освоения, Лурьева сообщила, что на очереди находятся 2, 3 и 4 этапы, ориентированные на целевое использование газа. Ожидается, что темпы отбора газа будут постепенно возрастать. Стратегия поэтапного освоения позволяет эффективно регулировать инвестиционные потоки, что является важным аспектом для реализации столь масштабного проекта.

Несмотря на то, что месторождение Галкыныш находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации, в ближайшее время запланированы работы по его дальнейшей разведке. Это включает в себя проведение дополнительных сейсмических исследований, а также бурение эксплуатационно-оценочных и разведочных скважин.

Полученные геологические и промысловые данные станут основой для обновления геолого-гидродинамической модели и проведения новых прогнозных расчетов.

Лурьева подчеркнула важность постоянно действующей геолого-гидродинамической модели, которая позволяет оперативно обновлять геологическую информацию и анализировать эффективность различных сценариев добычи газа в соответствии с текущими потребностями.

Кроме того, существуют значительные перспективы для совершенствования применяемых на месторождении технологий. Одним из актуальных направлений является использование серы и углекислого газа, что представляет интерес как с технологической, так и с экологической точек зрения. Учитывая мировой опыт разработки месторождений высокосернистого газа, Туркменистан заинтересован в обмене опытом и привлечении инвестиций для освоения Галкыныша.

Таким образом, месторождение Галкыныш представляет собой не только колоссальный ресурс природного газа, но и динамично развивающийся проект, нацеленный на долгосрочную и эффективную эксплуатацию с применением передовых технологий и учетом экологических аспектов. Дальнейшие этапы освоения обещают значительное увеличение объемов добычи и укрепление позиций Туркменистана на мировом энергетическом рынке. ///nCa, 23 апреля 2025 г.