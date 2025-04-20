Инвестиционный потенциал Туркменистана представлен в рамках встречи с бизнес-сообществом Турецкой Республики

19 апреля 2025 года в здании Союза торгово-промышленных палат и бирж города Афьон-Карахисар, Посольством Туркменистана в Турции был организован деловой форум, на тему «Туркменистан и Турция: современные направления экономического сотрудничества».

Мероприятие собрало более 100 руководителей турецких компаний и структур негосударственного сектора. Целью форума стало раскрытие инвестиционного потенциала Туркменистана для представителей бизнес-сообщества Турции.

В своём выступлении на встрече Посол М.Ишангулыев отметил, что для полноформатного задействования инвестиционного потенциала Туркменистан проявляет ответственный и всесторонний подход к наращиванию партнёрства в международной системе торговли на основе принципов взаимного уважения, равноправия и доверия.

Было отмечено, что Туркменистан активно поддерживает развитие частного сектора и привлечение иностранных инвестиций, предоставляя различные льготы и выгодные условия для ведения бизнеса. Посол также отметил приверженность Туркменистана внедрению экологически чистых и зеленых технологий во всех секторах экономики.

В ходе делового форума участники обменялись мнениями о перспективных сферах привлечения турецких инвестиций, таких как нефтегазохимическая отрасль, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика, телекоммуникационные и информационные технологии.

Также, в рамках встречи участникам был продемонстрирован видеоролик, посвященный инвестиционному потенциалу Туркменистана.

Кроме того, в рамках мероприятий в Афьон-Карахисаре Посол Туркменистана в Турции М.Ишангулыев провел ряд встреч с руководством региона.

Так, в рамках встречи с главой Администрации города Афьон-Карахисар Куброй Гуран Йигитбашымом, состоялся обмен мнениями по наращиванию сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Наряду с этим, состоялась встреча туркменской делегации с директором региональной промышленной зоны Бекиром Ешилайом. В ходе встречи собеседники обсудили перспективные направления туркмено-турецких отношений, в том числе в сферах торговли и инвестиций.

Также, Посол М.Ишангулыев провел встречи с ректором университета Коджатепе Мехметом Каракашом и ректором Медицинского университета города Афьон-Карахисар Нуруллахом Окумушом.

В рамках прошедших встреч стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки и культуры, а также расширения партнерства и обмена опытом между учебными заведениями двух стран. ///nCa, 20 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)