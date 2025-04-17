Круглый стол с национальной рабочей группой по проекту Национального стратегического плана по борьбе с туберкулезом в Туркменистане (2026-2030 гг.)

16 апреля 2025 г., Ашхабад, Туркменистан – Важным шагом на пути к повышению эффективности контроля над туберкулезом (ТБ) в Туркменистане стало заседание, организованное Страновым офисом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В рамках мероприятия состоялась встреча Национальной рабочей группы по туберкулезу с экспертом ЕРБ ВОЗ для обсуждения первого проекта Национального стратегического плана по борьбе с туберкулезом (2026–2030 гг.).

Сессия прошла в здании ООН в Ашхабаде в режиме видеоконференции, предоставив экспертам и национальным партнерам возможность рассмотреть предварительный проект стратегического плана. В ходе обсуждения участники детально рассмотрели ключевые вопросы и определили основные шаги, необходимые для его дальнейшей разработки и успешной реализации.

Документ был подготовлен под руководством эксперта ЕРБ ВОЗ по туберкулезу доктора Михаила Волика и закладывает прочную основу для устойчивой и эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза по всей стране.

Сессия проводилась в рамках проекта “Выход Национальной программы по борьбе с туберкулезом Туркменистана из Глобального фонда”, реализуемого в 2025 году.

Национальный стратегический план (2026-2030)

Национальный стратегический план направлен на гармонизацию с Глобальной стратегией ВОЗ по ликвидации туберкулеза, обеспечивая эффективный контроль над ним путем устойчивого и комплексного подхода к здравоохранению.

Разработка долгосрочной стратегии является ключевым шагом к укреплению национальных систем здравоохранения и приведению их в соответствие с глобальными усилиями по снижению заболеваемости туберкулезом и повышению доступности медицинской помощи.

В рамках этой инициативы Туркменистан продолжает уделять приоритетное внимание общественному здравоохранению, активно развивая потенциал медицинских учреждений и расширяя сотрудничество как на национальном, так и на международном уровне. ///nCa, 17 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)