Взаимосвязь между миром и зелеными лесами

nCa Report

Чем глубже мы размышляем, тем лучше понимаем. — Это целостный мир, независимо от того, как мы на это смотрим.

Все мы согласны с тем, что мир – это совместная ответственность человечества. Также растет осознание того, что мир неразрывно связан со всем в нашей жизни, хотя иногда мы не сразу замечаем эту связь.

Мы также осознаем, что леса помогают бороться с изменением климата, очищают системы водоснабжения, воздух, которым мы дышим, обеспечивают нас продуктами питания и приносят множество экологических, экономических, социальных и медицинских преимуществ.

Сейчас самое время обратить внимание на взаимосвязь между лесами и миром. Эти отношения динамичны по своей природе и работают в обоих направлениях: мир питает леса, а леса питают мир.

Леса процветают в стабильных условиях, когда деятельность человека не нарушает хрупкие экосистемы. Войны, конфликты и беспорядки часто приводят к обезлесению — в результате вырубки лесов для получения ресурсов, расчистки земель в военных целях или нанесения ущерба окружающей среде в результате насилия. И наоборот, мир, характеризующийся социальной стабильностью, совместным управлением и сокращением эксплуатации, создает условия, при которых леса могут восстанавливаться и процветать.

Леса действительно процветают в условиях экологической стабильности, создаваемой мирными условиями.

Вот несколько примеров:

• Коста-Рику часто называют мировой моделью экологического миростроительства. В 1948 году страна упразднила вооруженные силы, перенаправив ресурсы на образование, здравоохранение и охрану окружающей среды. Хотя в 1980-х годах страна сильно пострадала от вырубки лесов, мирное и стабильное управление позволило создать национальные парки, стимулировать лесовосстановление и устойчивый туризм. Площадь лесного покрова увеличилась с 26% в 1980-х годах до более чем 50% сегодня.

• Немецкий Шварцвальд является примером экологического восстановления после конфликта. Вторая мировая война опустошила некоторые районы Германии, но в послевоенные мирные десятилетия Германия укрепила свои давние традиции устойчивого ведения лесного хозяйства. Шварцвальд был восстановлен благодаря экологическим мерам, созданию природоохранных зон и общественной поддержке, что превратило его в ценную культурную и экологическую достопримечательность.

• Вьетнам, сильно обезлесенный во время Вьетнамской войны, пережил одну из самых успешных кампаний по восстановлению лесов в Азии в послевоенную эпоху. С менее чем 30% в 1980-х годах лесной покров увеличился до более чем 40% к 2020 году. Мир способствовал долгосрочному государственному планированию, международному сотрудничеству и усилиям по восстановлению лесов в сельской местности.

• В Непале после окончания гражданской войны в 2006 году произошло значительное восстановление лесов. Расширение групп местных лесопользователей — местных лесных кооперативов — привело к увеличению площади лесного покрова. Мир позволил расширить масштабы этих инициатив на низовом уровне, которые в настоящее время охватывают более 2 миллионов гектаров лесов.

И наоборот, леса служат катализатором мира.

Вот несколько примеров:

• Руанда, пережившая геноцид 1994 года, связала восстановление окружающей среды с национальным оздоровлением. Лес Ньюнгве, один из старейших тропических лесов Африки, в настоящее время охраняется как национальный парк. Общинные природоохранные программы объединяют бывших противников, в то время как экотуризм создает рабочие места и укрепляет общие цели. Мир позволил этому лесу — и его биоразнообразию — процветать.

• Мозамбик – еще один пример, где мир после 15-летней гражданской войны позволил восстановить национальный парк Горонгоса. Некогда опустошенная конфликтами, Горонгоса теперь является образцом экологического восстановления и устойчивого развития, а местные общины участвуют в природоохранных мероприятиях, которые также способствуют социальной сплоченности.

• Ситуация на Амазонке в Колумбии более сложная. После заключения мирного соглашения с повстанцами ФАРК в 2016 году вырубка лесов первоначально резко возросла из-за захвата земель в условиях вакуума власти. Однако мир дал импульс формированию новых форм управления окружающей средой. В таких районах, как Какета, начинают внедряться проекты по восстановлению лесов с участием общин коренных народов и местных кооперативов, поддерживаемые международной помощью и правительственными инициативами.

Связь между лесом и людьми остается прочной, несмотря на изменение масштаба. Если лес связан с обществом или страной, то отдельное дерево связано с отдельным человеком. Объединяющим фактором является мир.

На индивидуальном уровне это сводится к миру внутри и миру снаружи. — Леса и зелень снижают стресс, тревогу и агрессию. Также было замечено, что в густонаселенных городах, чем больше в населенном пункте зеленых зон, тем ниже уровень преступности.

Леса обладают глубоким целебным действием. В Японии практика синрин-йоку (искусство сознательной прогулки в лесу) служит примером того, как леса воспринимаются как пространство для душевного и духовного умиротворения. Послевоенная экономическая и политическая стабильность Японии позволила сохранить леса вокруг таких достопримечательностей, как гора Фудзи, которые по-прежнему привлекают внимание и обновляются.

В 1991 году исследователь Р. Ульрих разработал теорию снижения стресса (СТО), основанную на многочисленных исследованиях, в частности, проведенных в больничных условиях, чтобы объяснить наши эмоциональные и физиологические реакции в присутствии природных элементов. Теория демонстрирует, что восстановительное воздействие кратковременного пребывания на природе влечет за собой быстрый и в целом позитивный эмоциональный сдвиг, а также физиологические изменения, свидетельствующие о снижении стресса. — В этом и заключается целительная сила лесов.

Теория Каплана о восстановлении внимания (ART) – еще один пример. Она предполагает, что пребывание на природе не только доставляет удовольствие, но и может помочь нам лучше сосредоточиться.

Согласно Каплану, природная среда должна обладать четырьмя свойствами, чтобы обеспечить такой восстанавливающий эффект:

• Протяженность (возможность почувствовать себя погруженным в окружающую среду)

• Пребывание вдали (возможность отвлечься от привычных занятий)

• Мягкое очарование (аспекты окружающей среды, которые без усилий привлекают внимание)

• Совместимость (люди должны хотеть знакомиться с окружающей средой и ценить ее)

Проще говоря, мы можем сказать, что Каплан обнаружил и пропагандировал целебную силу лесов.

В целях наглядности аргументации мы должны также отметить, что взаимосвязь между миром и лесами не всегда проявляется в виде жесткой схемы. Например, в некоторых частях Ближнего Востока, где царит мир, вырубка лесов все еще продолжается, главным образом из-за засушливого климата или нехватки ресурсов или усилий по сохранению лесов.

Напротив, в некоторых зонах конфликтов, например, в Африке, леса все еще сохраняются, несмотря на угрозы.

Однако мы не можем привести аргументы, опровергающие прочную и доказуемую взаимосвязь между миром и лесами.

Связь между зелеными лесами и миром подтверждается экологическими данными, историческими моделями и социальными исследованиями. Мир способствует росту лесов за счет улучшения управления, уменьшения ущерба окружающей среде и содействия устойчивому развитию. В свою очередь, леса могут способствовать укреплению мира благодаря экономическим возможностям, совместному управлению и психологическому благополучию. /// nCa, 16 апреля 2025 г. (фото: Grok, Pexels)

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