Значимость постоянного Нейтралитета Туркменистана обсуждена на четвертом Анаталийском дипломатическом форуме

11 апреля 2025 года делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадовым приняла участие в работе четвертого Анталийского дипломатического форума (ADF-2025). Мероприятие высокого уровня прошло в Конгресс-центре «Nest» города Анталья Турецкой Республики.

Как известно, ежегодный Анталийский дипломатический форум (ADF) представляет собой инициативу, направленную на создание широкой диалоговой площадки для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, поиска ответов на современные вызовы, выработки новых эффективных путей сотрудничества.

На полях форума был организован ряд тематических сессий, позволивших участникам обменяться мнениями по актуальным вопросам международного сотрудничества.

В своем выступлении в рамках сессии «Сотрудничество, цифровизация и развитие» Х.Гелдимырадов отметил, что последовательно реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета и получивший широкую поддержку международного сообщества, Туркменистан вносит огромный вклад в укрепление конструктивного международного сотрудничества во имя всеобщего благополучия и достижения Целей устойчивого развития.

Вместе с тем было подчеркнуто, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Генассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

Наряду с этим, в рамках своего участия в сессии туркменская делегация акцентировала внимание на вопросах развития трансграничных инфраструктурных проектов, использования международных транспортных коридоров и цифровой трансформации.

Глава делегации Туркменистана также заострил внимание участников на важности инициатив Туркменистана о создании Глобального атласа устойчивой транспортной связанности и Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию, а также по разработке Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике.

Кроме того, в рамках участия в дипломатическом форуме состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Х.Гельдымурадова с Председателем Совета высшего образования Турецкой Республики (ÝÖK) Эролом Озваром.

В ходе встречи стороны обсудили возможности наращивания сотрудничества в сфере науки и высшего образования, включая вопросы проведения совместных мероприятий в учебных заведениях Туркменистана и Турции. ///nCa, 12 апреля 2025 (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)