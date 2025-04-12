Академия Превентивной Дипломатии РЦПДЦА начала свой седьмой учебный год

10 апреля Региональный Центр ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) открыл седьмой учебный год своей Академии превентивной дипломатии (АПД), ознаменовав очередной шаг в направлении активного вовлечения молодежи и наращивания потенциала в целях мира и устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане.

В результате тщательного и конкурентного отбора из 370 претендентов, подавших заявки из стран Центральной Азии и Афганистана, были выбраны 48 участников. Эти молодые лидеры пройдут всестороннюю образовательную программу, направленную на приобретение знаний и навыков, необходимых для содействия миростроительству, предотвращению конфликтов и устойчивому развитию в регионе.

В своем вступительном слове Спецпредставитель Генерального секретаря ООН Каха Имнадзе тепло поприветствовал новых участников, подчеркнув важную роль молодежи в формировании мирного, инклюзивного и процветающего будущего Центральной Азии. «Энергия, креативность и приверженность молодых людей имеют решающее значение для продвижения превентивной дипломатии и развития диалога между сообществами», — отметил он. Спецпредставитель призвал участников максимально использовать возможности, предоставляемые Академией, а после завершения программы присоединиться к Региональной сети выпускников АПД, чтобы продолжать вносить вклад в региональное сотрудничество.

Учебный план 2025 года включает серию интерактивных онлайн-семинаров по широкому кругу тем, включая: систему ООН и принципы многостороннего сотрудничества; основы превентивной дипломатии; повестки «Молодежь, мир и безопасность» и «Женщины, мир и безопасность»; стратегии предотвращения и урегулирования конфликтов; гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин; роль молодежи в противодействии насильственному экстремизму; межкультурный диалог и коммуникацию; права человека в контексте мира и безопасности; кибербезопасность и электронное управление; ЦУР как основу устойчивого развития; эффективную коммуникацию, лидерство и ораторское мастерство; критическое мышление и решение проблем.

Программа обучения, которая продлится до конца 2025 года, направлена на то, чтобы вдохновить участников стать активными проводниками перемен в своих сообществах и за их пределами. Продвигая диалог, взаимопонимание и сотрудничество, Академия превентивной дипломатии продолжает вносить вклад в более широкие усилия ООН по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. ///РЦПДЦА, 11 апреля 2025 г.