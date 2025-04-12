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Академия Превентивной Дипломатии РЦПДЦА начала свой седьмой учебный год

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10 апреля Региональный Центр ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) открыл седьмой учебный год своей Академии превентивной дипломатии (АПД), ознаменовав очередной шаг в направлении активного вовлечения молодежи и наращивания потенциала в целях мира и устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане.

В результате тщательного и конкурентного отбора из 370 претендентов, подавших заявки из стран Центральной Азии и Афганистана, были выбраны 48 участников. Эти молодые лидеры пройдут всестороннюю образовательную программу, направленную на приобретение знаний и навыков, необходимых для содействия миростроительству, предотвращению конфликтов и устойчивому развитию в регионе.

В своем вступительном слове Спецпредставитель Генерального секретаря ООН Каха Имнадзе тепло поприветствовал новых участников, подчеркнув важную роль молодежи в формировании мирного, инклюзивного и процветающего будущего Центральной Азии. «Энергия, креативность и приверженность молодых людей имеют решающее значение для продвижения превентивной дипломатии и развития диалога между сообществами», — отметил он. Спецпредставитель призвал участников максимально использовать возможности, предоставляемые Академией, а после завершения программы присоединиться к Региональной сети выпускников АПД, чтобы продолжать вносить вклад в региональное сотрудничество.

Учебный план 2025 года включает серию интерактивных онлайн-семинаров по широкому кругу тем, включая: систему ООН и принципы многостороннего сотрудничества; основы превентивной дипломатии; повестки «Молодежь, мир и безопасность» и «Женщины, мир и безопасность»; стратегии предотвращения и урегулирования конфликтов; гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин; роль молодежи в противодействии насильственному экстремизму; межкультурный диалог и коммуникацию; права человека в контексте мира и безопасности; кибербезопасность и электронное управление; ЦУР как основу устойчивого развития; эффективную коммуникацию, лидерство и ораторское мастерство; критическое мышление и решение проблем.

Программа обучения, которая продлится до конца 2025 года, направлена на то, чтобы вдохновить участников стать активными проводниками перемен в своих сообществах и за их пределами. Продвигая диалог, взаимопонимание и сотрудничество, Академия превентивной дипломатии продолжает вносить вклад в более широкие усилия ООН по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии. ///РЦПДЦА, 11 апреля 2025 г.

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