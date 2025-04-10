ЕБРР и ЕС помогают туркменскому ремесленничеству развиваться в Интернете

Тахмина Амангельдиева

Биология и рукоделие могут показаться разными науками, но Таджигуль Курбанова, предприимчивая женщина из Туркменистана, легко объединяет эти, казалось бы, несопоставимые сферы. В качестве примера можно привести ее путь от ученого-биолога до лидера процветающего ремесленного сообщества.

Таджигуль начала заниматься творчеством после того, как получила научное образование. Ее детской мечтой всегда было погрузиться в различные творческие техники и найти выход своему творчеству.

Обращение к традиционным корням

После посещения выставки традиционного искусства Японии Таджигуль была настолько вдохновлена, что решила попробовать себя в рисовании. Её работы привлекли внимание окружающих, и вскоре она начала создавать уникальные тарелки, украшенные традиционными символами, этнические украшения и войлочные подарки. Эти произведения искусства натолкнули её на мысль о создании сообщества, способного возродить и поддерживать традиционные ремесла в Туркменистане.

Таджигуль обратилась к местным мастерам, исследователям, международным организациям и даже правительственным чиновникам с предложением сохранить туркменские традиции и создать источник дохода для женщин в городских и сельских районах страны. Она и представить себе не могла, сколько женщин занимаются рукоделием, и их участие стало основой для реализации её мечты.

С их точки зрения, рукоделие – это больше, чем просто способ заработать на жизнь; это способ сохранить свое наследие. От замысловатых узоров туркменских ковров, известных своими насыщенными цветами и сложными мотивами, до изящной вышивки, украшающей традиционную одежду, – каждое изделие наполнено символизмом и значением. В последние годы туркменские ремесленники завоевали признание за пределами Туркменистана.

Именно тогда Таджигуль поняла, что обычных каналов продаж больше недостаточно для поддержания процветания бизнеса.

“На ранних стадиях ремесленный бизнес развивается медленно – не из-за нехватки талантов, а потому, что творчество стоит на первом месте, а коммерция – на втором”, – объясняет Таджигуль. “Ремесленники имеют множество профессий: они творцы, менеджеры и продавцы. Вот где недостаток опыта в международных продажах или глобальных стандартах может действительно помешать развитию ремесленного бизнеса”.

Развитие культуры и торговли в эпоху цифровых технологий

Глобальный переход к цифровизации позволил местным ремесленникам выйти на мировую аудиторию и возродить свое ремесло в современную эпоху. Таджигуль понимала, что для процветания ремесленников Туркменистана в будущем им необходимо принять эти изменения.

Преисполненная решимости найти решение, Таджигуль объединила усилия с тремя дальновидными предпринимателями-ремесленниками, которые разделяли ее миссию. Вместе они обратились в отдел консультирования малого бизнеса ЕБРР за поддержкой, которая помогла бы им найти решение.

Цель была амбициозной: создать онлайн-площадку, которая позволила бы туркменским ремесленникам демонстрировать и продавать свои уникальные изделия как местной, так и мировой аудитории.

Признавая потенциальное воздействие проекта, ЕБРР и Европейский союз поддержали инициативу в качестве группового консультативного проекта.

Проект преследовал более масштабные цели, чем просто увеличение продаж; в более общем плане он был направлен на преобразование методов работы ремесленной промышленности Туркменистана за счет использования возможностей электронной коммерции. Развитие онлайн-рынка открыло бы перед ремесленниками новые возможности для привлечения клиентов за пределами их непосредственных географических регионов, позволив им выйти на рынки, которые ранее были недоступны. Ремесленники со всей страны смогут создавать персональные страницы на платформе, каждая из которых будет содержать подробное описание продукта, а также истории, стоящие за каждым изделием, чтобы клиенты могли глубже познакомиться с товарами, которые они приобретают.

Торговая площадка была запущена в сентябре 2024 года, и Таджигуль отметила дату представления платформы ремесленному сообществу как важную веху для себя и ремесленников, которых она представляет. Проект оказался чем-то большим, чем просто бизнес-инициатива: он стал катализатором сохранения культуры и расширения экономических возможностей. Устраняя разрыв между традициями и современными технологиями, этот проект закладывает основу для будущего, в котором искусство ручной работы сможет по-прежнему процветать, открывая миру красоту и богатое наследие Туркменистана. ///ЕБРР, 9 апреля 2025 г.