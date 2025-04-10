АБР ожидает снижение роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Согласно последнему прогнозу Азиатского банка развития (АБР), ожидается, что в этом году экономика развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет на 4,9%, что ниже прошлогоднего показателя в 5,0%.

Устойчивый внутренний спрос и большой глобальный спрос на полупроводники, обусловленный бумом искусственного интеллекта, поддерживают рост, но тарифы и неопределенность в торговле будут выступать в качестве негативного фактора. Ожидается, что региональный рост снизится до 4,7% в следующем году, согласно «Обзору развития Азии» (ADO) за апрель 2025 года, опубликованному сегодня. Прогнозируется, что инфляция снизится до 2,3% в этом году и 2,2% в следующем году, поскольку мировые цены на продовольствие и энергоносители продолжают снижаться.

Прогнозы роста были сделаны до объявления новых тарифов администрацией США 2 апреля, поэтому базовые прогнозы учитывают тарифы, которые действовали ранее. Однако в отчете представлен анализ того, как более высокие тарифы могут повлиять на рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В отчете отмечается, что, хотя экономики в регионе устойчивы, более быстрые и масштабные, чем ожидалось, изменения в торговой и экономической политике США представляют риски. Наряду с более высокими тарифами США, возросшая политическая неопределенность и ответные меры могут замедлить торговлю, инвестиции и рост.

«Экономики в развивающихся странах Азии и Тихоокеанского региона поддерживаются прочными фундаментальными факторами, которые подкрепляют их устойчивость в этой сложной глобальной среде», — сказал главный экономист АБР Альберт Парк. «Рост тарифов, неопределенность относительно политики США и возможность эскалации геополитической напряженности являются серьезными вызовами для перспектив. Азиатским экономикам следует сохранить свою приверженность открытой торговле и инвестициям, которые поддерживают рост и устойчивость региона».

Дальнейшее ухудшение ситуации на рынке недвижимости Китайской Народной Республики (КНР), крупнейшей экономики региона, также может затормозить рост. АБР прогнозирует рост в КНР на 4,7% в этом году и 4,3% в следующем году по сравнению с 5,0% в прошлом году.

Сильный рост в Южной и Юго-Восточной Азии, обусловленный внутренним спросом, и продолжающееся восстановление туризма в других частях региона частично компенсируют замедление в КНР. Индия — крупнейшая экономика Южной Азии — по прогнозам вырастет на 6,7% в этом году и 6,8% в следующем году. Экономики Юго-Восточной Азии, по прогнозам, вырастут на 4,7% в этом и следующем году.

Ожидается, что слабый внешний спрос окажет давление на экономическую активность на Кавказе и в Центральной Азии, где прогнозируется замедление роста с 5,7% в прошлом году до 5,4% в этом году и 5,0% в следующем году. Для Тихоокеанского региона туризм продолжит поддерживать рост, но более медленными темпами, которые прогнозируются на уровне 3,9% в этом году и 3,6% в следующем году по сравнению с 4,2% в прошлом году.

Несколько выдержек из доклада Asian Development Outlook за апрель 2025 года, касающихся экономического положения Туркменистана:

Согласно прогнозам, экономический рост в 2025 году немного увеличится, а затем замедлится в 2026 году, что отражает прогнозируемые изменения в добыче углеводородов и государственных расходах. Более быстрый рост кредитования, увеличение государственных расходов и ожидаемый рост цен на импорт, по прогнозам, приведут к небольшому росту инфляции в 2025 и 2026 годах. Экономика выиграет от более сложного экспорта с более высокой добавленной стоимостью.

Экономические показатели

Правительство сообщило об устойчивом росте на уровне 6,3% в 2024 году при умеренной добыче и экспорте углеводородов и значительных государственных инвестициях. Что касается предложения, правительство отметило расширение в различных секторах, основными факторами роста которых являются промышленность и сфера услуг.

Сообщалось, что промышленность, за исключением строительства, выросла на 1,5%, что отражает умеренный рост производства сырой нефти, нефтепродуктов, химикатов и электроэнергии, а также переработанных пищевых продуктов, строительных материалов и текстиля.

Объем строительства вырос на 11% благодаря заметному увеличению капитальных вложений. Этот приток средств оказал поддержку строительным проектам по всей стране, включая развитие новых отраслей промышленности, внедрение инновационных технологий и строительство значительного объема жилья: в 2024 году было завершено строительство 1,45 миллиона квадратных метров жилья, ведется строительство второй очереди “умного города” Аркадаг.

Строительство выиграло от создания 5735 новых рабочих мест, что помогло повысить производительность труда и темпы завершения проектов.

Сельское хозяйство выросло на 5,3% благодаря увеличению производства хлопка, пшеницы и плодоовощной продукции. Сфера услуг выросла на 8,6%, в основном за счет роста в сфере транспорта и связи (7,2%), торговли (10,1%) и других услуг.

Экономические перспективы

Президентская программа социально-экономического развития на 2022-2028 годы определяет направления экономического развития Туркменистана на среднесрочную перспективу.

Обеспечение макроэкономической стабильности является ключевым приоритетом. Программа предусматривает диверсификацию экономики за счет увеличения разнообразия внутреннего производства и экспорта, расширения роли частного сектора, развития инновационных отраслей, цифровизации экономики, усиления региональной торговой интеграции и постепенного перехода к более экологичной экономике за счет расширения сотрудничества с международным сообществом. Ожидается, что будут приняты дополнительные меры для решения инфраструктурных и социальных проблем, а также предприняты дополнительные усилия по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Правительство утвердило комплексную программу социально-экономического развития на 2025 год. Программа направлена на поддержание стабильного экономического роста во всех секторах за счет продолжения государственных инвестиций в инфраструктуру, в том числе в нефтегазовую отрасль, и диверсификации экономики, достигаемой за счет развития транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и экономики, не связанной с промышленностью. Ожидается, что экономический рост будет поддерживаться значительным экспортом газа и увеличением потребительских расходов. Ключевые цели включают создание более 3000 новых рабочих мест, увеличение внешнеторгового оборота до 20 миллиардов долларов и увеличение доли негосударственного сектора в ВВП до 71,6%. Рост ВВП прогнозируется на уровне 6,5% в 2025 году и 6,0% в 2026 году.

Ожидается, что несколько ключевых направлений деятельности будут способствовать экономическому росту Туркменистана в ближайшие годы. В углеводородном секторе к ним относятся разработка крупных газовых месторождений, таких как месторождение Галкыныш; прогресс в строительстве газопровода Туркменистан– Афганистан–Пакистан–Индия; а также возможности для экспорта газа по системе своп в Иран, Ирак и Турцию. В строительстве решающую роль будут играть постоянные инвестиции в социальную и культурную инфраструктуру, а также модернизация транспортных сетей, включая железные дороги.

Инициативы в области сельского хозяйства будут сосредоточены на производстве хлопка и зерна, животноводстве и внедрении современных технологий. В сфере торговли будут предприняты усилия для обеспечения стабильности рынка, продовольственной безопасности и изобилия товаров. Кроме того, правительство продолжит оказывать поддержку государственным предприятиям и частным фирмам, участвующим в программах импортозамещения и стимулирования экспорта.

По прогнозам, высокие доходы от добычи углеводородов и других источников позволят сохранить государственный бюджет на уровне, близком к сбалансированному, в 2025 и 2026 годах. Несмотря на то, что финансирование государственных инвестиционных проектов будет оставаться значительным, причем основная его часть будет осуществляться за счет бюджетных средств, государственный долг, по прогнозам, продолжит сокращаться и достигнет 2,6% ВВП к концу 2026 года.

Туркменистан может стать более конкурентоспособным, инвестируя в свою химическую промышленность

Экспорт Туркменистана сосредоточен на углеводородах, причем более 88% приходится на природный газ и нефть. Только экспорт газа в 2024 году составил почти 68% от общего объема. Столь высокая концентрация на сырьевых товарах сделала страну уязвимой к внешним потрясениям и колебаниям условий торговли.

Туркменистан осуществляет ряд активных инициатив, направленных на повышение стоимости своего традиционного экспорта. Диверсификация и внедрение инновационных продуктов для экспорта занимает важное место в повестке дня правительства, о чем говорится в президентской программе на 2022-2052 годы.

В стране созданы нефтехимические заводы для переработки природного газа в продукты с высокой добавленной стоимостью – это полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, метанол, формальдегид, смолы, синтетический каучук и лакокрасочные материалы. Эти продукты необходимы для производства пластмасс, удобрений и других промышленных химикатов.

Кроме того, Туркменистан строит заводы, которые перерабатывают природный газ или другие газообразные углеводороды в высококачественный бензин с низким содержанием серы, соответствующий строгим экологическим стандартам, которые имеют более широкий рынок сбыта.

В рамках Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана до 2030 года одной из главных задач является увеличение производства высокотехнологичной нефте- и газохимической продукции для экспорта на мировые рынки.

Правительство наметило несколько инициатив по расширению своей химической промышленности, в частности, переход от производства базовых химикатов с более низкой стоимостью к производству более сложных и дорогостоящих химических продуктов тонкого органического синтеза.

Экспортируя сложные химические вещества, Туркменистан мог бы глубже интегрироваться в мировой рынок, установить торговые отношения с различными странами с развитой экономикой и усилить свое международное экономическое присутствие.

Туркменистан может стать более конкурентоспособным, инвестируя в свою химическую промышленность, используя природный газ в качестве важнейшего сырья для производства.

Природный газ может быть преобразован в такие химические промежуточные продукты, как метанол, аммиак и другие сложные химические соединения. За счёт инвестиций в современные технологии и инфраструктуру, Туркменистан способен организовать производство электронных химических веществ, включая высокочистые растворители, фоторезисты и травильные растворы

Диверсификация производства сложных нефтехимических продуктов с более высокой добавленной стоимостью потребует других изменений. Они повлекут за собой значительный прогресс в существующей инфраструктуре, знаниях, технологиях и рыночных стратегиях, а также значительные инвестиции и политическую поддержку. ///nCa, 10 апреля 2025 г.