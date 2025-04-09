В Туркменистане запущена Платформа видео-сопровождаемого лечения для пациентов с туберкулезом

В Туркменистане запущена Платформа видео-сопровождаемого лечения (ВСЛ) для пациентов с туберкулезом, представляющая инновационный подход к терапии ТБ. На данный момент платформа проходит пилотное тестирование в Центре профилактики и лечения туберкулеза Дирекции центров инфекционных болезней в Ашхабаде. Впоследствии планируется расширить охват на все велаяты страны.

До внедрения ВСЛ пациентам с ТБ, находящимся на амбулаторном лечении, было необходимо регулярно посещать туберкулезные кабинеты в поликлиниках по месту жительства для приема лекарств под наблюдением медицинского работника. Новый подход позволяет пациентам после регистрации на платформе через своего врача или медсестру подтверждать прием лекарств по видео, что делает процесс лечения более гибким и удобным для всех. Это особенно важно для пациентов, которым сложно регулярно посещать медицинские учреждения – пожилых пациентов, женщин с детьми, людей с инвалидностью и пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом из удаленных регионов страны.

Для медицинских работников внедрение ВСЛ открывает новые горизонты в лечении туберкулеза. Система позволяет улучшить контроль за приемом лекарств, снизить нагрузку на медицинские учреждения и повысить общую эффективность терапии. Такой подход способствует не только улучшению качества лечения, но и делает его более доступным и экономически выгодным.

Платформа ВСЛ внедрена Программой развития ООН в сотрудничестве с Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана при финансовой поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Для скачивания приложения и регистрации обратитесь к своему лечащему врачу. ///nCa, 9 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)