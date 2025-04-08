Достижение цели – свободной от туберкулеза Центральной Азии: от перспективного видения к реальности

Министры здравоохранения стран Центральной Азии обязуются активизировать усилия по ликвидации туберкулеза

Астана, 7 апреля 2025 г. Сегодня Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения в партнерстве с пятью государствами-членами в Центральной Азии и рядом заинтересованных сторон дало старт инициативе «Центральная Азия, свободная от туберкулеза», призванной ускорить процесс ликвидации туберкулеза, включая его лекарственно-устойчивые формы, во всех государствах субрегиона к 2030 г.

Министры здравоохранения и высокопоставленные официальные лица из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались в Астане, чтобы отметить начало реализации инициативы и подписать совместную декларацию, в которой они обязуются укреплять сотрудничество и продвигать усилия по ликвидации ТБ в тесном взаимодействии с ВОЗ, Партнерством «Остановить ТБ», Глобальным фондом, гражданским обществом и другими партнерами.

Возглавляемая ЕРБ ВОЗ инициатива «Центральная Азия, свободная от туберкулеза» (ЦАИ) будет способствовать реализации скоординированных действий между странами, внедрению инноваций и укреплению потенциала на национальном и субрегиональном уровнях.

Несмотря на то, что за последнее десятилетие пять стран Центральной Азии добились огромного прогресса в борьбе с туберкулезом, внедряя новые режимы лечения и инвестируя в усиление эпиднадзора, инициатива «Центральная Азия, свободная от туберкулеза» поможет придать их усилиям дополнительный импульс, чтобы добиться ликвидации этого заболевания в субрегионе к 2030 г.

Это предполагает:

обеспечение тестирования не менее 95% новых случаев ТБ и рецидивов заболевания с помощью рекомендованных ВОЗ быстрых диагностических тестов, которые были внедрены во всех пяти государствах субрегиона;

расширение масштабов применения более коротких безынъекционных режимов лечения лекарственно-устойчивого ТБ, обеспечивающих успешность химиотерапии на уровне 85% или более;

ускорение распространения и внедрения новых и инновационных вакцин против ТБ, когда они станут доступными;

интеграцию мер по борьбе с ТБ и противотуберкулезного лечения в работу системы первичной медико-санитарной помощи каждой страны, при этом Европейский центр ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Алматы (Казахстан) будет играть решающую руководящую роль.

«Наступил переломный момент в деле борьбы с туберкулезом в Центральной Азии, когда мы должны закрепить достигнутые успехи и использовать поистине удивительные достижения медицины, чтобы достичь финишной черты. Данная знаковая субрегиональная инициатива послужит примером для других стран Европейского региона ВОЗ и за его пределами, которые сталкиваются с проблемой высоких показателей или роста бремени туберкулеза, предоставляя возможности для трансграничного сотрудничества в то время, когда оно максимально необходимо», – сказал д-р Ханс Генри П. Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Инициатива основана на принятых глобальных обязательствах, включая политическую декларацию второго заседания высокого уровня ООН по туберкулезу 2023 г., которая устанавливает амбициозные глобальные целевые показатели на 2023–2027 гг. и подчеркивает важность субрегионального подхода к решению проблем туберкулеза. Она также согласуется с положениями второй Европейской программы работы ВОЗ (2026–2030 гг.), которая определяет ликвидацию ТБ и ЛУ-ТБ как приоритетную задачу в рамках обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. С учетом ощутимых результатов, ожидаемых к 2027 г., инициатива «Центральная Азия, свободная от туберкулёза» будет служить для пяти государств Центральной Азии структурированной основой для оценки и активизации их усилий по ликвидации туберкулеза.

Бремя ТБ и ЛУ-ТБ в Центральной Азии остается высоким

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в борьбе с этим заболеванием, ТБ и ЛУ-ТБ на протяжении длительного времени представляют серьезную угрозу для здоровья населения Центральной Азии, где ежегодно регистрируется более 35 000 случаев ТБ и около 8 000 случаев ЛУ-ТБ. Четыре из пяти государств Центральной Азии входят в число 30 стран мира с высоким бременем ЛУ-ТБ. В трех из этих стран показатели ЛУ-ТБ превышают 50% среди ранее леченных пациентов и варьируются от 26 до 34% среди впервые выявленных пациентов, что составляет четверть глобального бремени ЛУ-ТБ.

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на прогресс в борьбе с ТБ в Центрально-Азиатском субрегионе. В период после 2019 г. из-за перебоев в работе служб значительно сократилось выявление новых случаев ТБ, что привело к большому числу невыявленных больных и увеличению смертности. Как следствие, произошел резкий скачок числа случаев ТБ и ЛУ-ТБ и смертей от них.

Деятельность по ликвидации ТБ еще больше осложняется продолжающимся сокращением объемов глобальной помощи, выделяемой на борьбу с ТБ и другие дополнительные программы здравоохранения, включая программы по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. Рост дефицита финансирования ставит под угрозу устойчивость национальных и субнациональных мер по борьбе с ТБ во всей Центральной Азии. Это требует срочных действий со стороны правительств и доноров, чтобы сохранить достигнутый за эти годы прогресс и обеспечить выполнение странами целевых показателей по ликвидации ТБ.

«Я выражаю признательность политическому руководству и органам здравоохранения государств-членов ВОЗ в Центральной Азии за их неуклонную приверженность цели ликвидации этого древнего, упорного зла раз и навсегда», – заключил д-р Клюге. «Сейчас мы как никогда близки к достижению успеха, но прохождение этого заключительного этапа будет непростым. Потребуются политическая приверженность и последовательные инвестиции в диагностику, лечение и всеобщий охват населения услугами здравоохранения, чтобы их получили все, кто в них нуждается. Кроме того, мы должны стремиться к искоренению стигмы и дискриминации, связанных с ТБ, обеспечивая чуткое и уважительное отношение ко всем пациентам, которых они заслуживают. Я верю, что Центральная Азия сможет справиться с этой задачей, и мы готовы оказать поддержку на всех этапах». ///nCa, 8 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)