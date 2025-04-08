Центральная Азия – Сельское хозяйство по–новому – Часть восьмая

nCa Report

Вот слайды из презентации Николы Рэндалл и Саймона Джеффри, представленной в Ашхабаде на полях показа фильма «Шесть дюймов почвы». Презентация посвящена преимуществам и компромиссам использования восстановительного подхода к сельскому хозяйству.

В этой презентации рассматриваются преимущества восстановительного сельского хозяйства – системы, направленной на восстановление и усиление естественных процессов в сельскохозяйственных ландшафтах. Традиционные сельскохозяйственные системы в основном сосредоточены на максимизации услуг по обеспечению, таких как урожайность сельскохозяйственных культур, часто за счет поддержки и регулирования таких услуг, как плодородие почв, биоразнообразие и борьба с вредителями. Зачастую такие системы применяют химические удобрения и пестициды, которые могут подорвать долгосрочную устойчивость системы.

Регенеративное сельское хозяйство (Regen Ag) предлагает альтернативу, восстанавливая разнообразие и имитируя функции природных экосистем. Такие методы, как сокращенная обработка почвы, покровное земледелие, использование почвенных микробиологических добавок и посадка многолетних насаждений, направлены на улучшение состояния почвы, повышение ее устойчивости и улучшение различных экосистемных услуг. Однако управление таким разнообразием в современных сельскохозяйственных системах остается серьезной проблемой.

Существуют свидетельства компромиссов, особенно в краткосрочной перспективе. Например, некоторые исследования показывают, что урожайность может первоначально снизиться при переходе к нулевой обработке почвы или другим восстановительным методам. Однако со временем — обычно через несколько лет — урожайность, как правило, стабилизируется или даже улучшается, поскольку система становится более устойчивой. Долгосрочное исследование, посвященное сельскому хозяйству, показало, что, хотя в первые годы урожайность снижается, в последующие годы она улучшается, и за восемь лет урожайность в целом вырастает на 4%.

С экономической точки зрения, регенеративные системы могут изначально снижать прибыль из-за более сложного управления и потенциальной краткосрочной потери урожая. Тем не менее, появляются технологические инновации, такие как обработка почвы с помощью искусственного интеллекта, роботизация без обработки почвы и применение биоугля, которые помогают преодолеть эти недостатки, делая методы регенерации более эффективными и жизнеспособными в масштабе.

В конечном счете, несмотря на то, что регенеративное сельское хозяйство демонстрирует многообещающие результаты в улучшении состояния почв, биоразнообразия и устойчивости к изменению климата, база фактических данных все еще находится в стадии разработки. Необходимы более долгосрочные исследования на уровне фермерских хозяйств, чтобы полностью понять результаты и масштабируемость этих подходов.

/// nCa, 8 апреля 2025 г. (продолжение следует . . .)