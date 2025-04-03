Развитие спорта и международное партнёрство: Руководство Туркменистана провело встречи с руководителями спортивных организаций Азии и Катара

2 апреля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с генеральным директором Олимпийского совета Азии Хусейном Аль-Мусалламом и первым вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов, президентом Олимпийского комитета Катара Шейхом Джоааном бин Хамад Аль Тани.

Во время беседы было подчеркнуто, что Туркменистан уделяет особое внимание развитию физической культуры и спорта. В стране активно пропагандируется здоровый образ жизни, создаются условия для вовлечения молодёжи в занятия спортом, а также реализуются государственные программы по развитию спортивной инфраструктуры и расширению международного сотрудничества в этой сфере.

Гости отметили значительный вклад Туркменистана в Олимпийское движение. Одним из ключевых достижений стало успешное проведение в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в 2017 году.

В настоящее время Туркменистан продолжает модернизацию спортивной инфраструктуры, создавая благоприятные условия для подготовки атлетов и организации соревнований мирового уровня.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность дальнейшего укрепления партнёрских связей в данной сфере и выразил уверенность, что нынешний визит руководителей спортивных организаций придаст новый импульс сотрудничеству.

Глава государства также высоко оценил деятельность Олимпийского совета Азии и Ассоциации национальных олимпийских комитетов, направленную на развитие спорта и популяризацию олимпийских ценностей. Он выразил благодарность Хусейну Аль-Мусалламу и Шейху Джоаану бин Хамад Аль Тани за их вклад в укрепление сотрудничества с Туркменистаном и поддержку национальных инициатив в области спорта.

В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию, направленному на продвижение Олимпийского движения и реализацию совместных проектов в интересах развития мирового спорта.

Встреча с Национальным Лидером

В ходе встречи с Национальным Лидером Гурбангулы Бердымухамедовым, президент Олимпийского комитета Государства Катар передал Аркадагу приветствия от Эмира Катара Шейха Тамима бин Хамад Аль Тани.

Национальный Лидер выразил ответные наилучшие пожелания и напомнил о своём недавнем телефонном разговоре с главой Катара.

Обсуждая перспективы двустороннего сотрудничества, Аркадаг подчеркнул, что визит президента Олимпийского комитета Катара будет способствовать дальнейшему развитию партнёрства между Туркменистаном и Катаром в спортивной сфере. Туркменистан активно участвует в международных спортивных инициативах и Олимпийском движении, имея богатый опыт организации соревнований мирового уровня, среди которых особенно выделяются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года.

Национальный Лидер отметил, что Туркменистан придаёт особое значение сотрудничеству с международными спортивными организациями. В стране созданы современные спортивные комплексы, действует ряд федераций, активно поддерживаются национальные виды спорта, а также реализуются программы по развитию физической культуры и здорового образа жизни.

Бердымухамедов высоко оценил успехи Катара в развитии спорта и пригласил катарскую сторону принять участие в международном форуме, который состоится 12 декабря в Ашхабаде, приуроченном к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов выразил благодарность Шейху Джоаану бин Хамад Аль Тани за поддержку спортивных инициатив Туркменистана, а также за личный вклад в развитие туркмено-катарского сотрудничества. ///nCa, 3 апреля 2025 г.