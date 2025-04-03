CNPC – ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР ТУРКМЕНИСТАНА (TEIF 2025)

В 2025 году, объявленном Международным годом мира и доверия, энергетическая безопасность стала ключевым фактором глобальной стабильности и экономического роста. Инвестиции в возобновляемые и экологически чистые источники энергии стремительно растут, поскольку страны стремятся сбалансировать потребность в энергоресурсах с климатическими обязательствами. Туркменистан, обладая значительными энергетическими ресурсами и стратегическим географическим положением, активно развивает международное сотрудничество для привлечения инвестиций в устойчивые энергетические проекты. Страна целенаправленно укрепляет региональную энергетическую безопасность благодаря ключевым инфраструктурным проектам, таким как газопровод Туркменистан – Китай и транснациональный газопровод ТАПИ, способствуя многосторонним партнёрствам и привлечению стратегически важных инвестиций в экономики стран Азии.

В этом контексте Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF 2025) выступает в качестве ведущей платформы для стратегического диалога и сотрудничества. Это масштабное мероприятие объединит мировых лидеров, инвесторов и представителей отрасли для обсуждения возможностей финансирования, технологических инноваций и ключевых инвестиционных приоритетов в энергетическом секторе Туркменистана. В рамках форума прозвучат экспертные мнения ведущих специалистов в области энергетики и финансов, что будет способствовать развитию партнёрств для устойчивого энергетического роста.

CNPC активно участвует в этом важном ежегодном экономическом событии и является платиновым спонсором TEIF 2025. CNPC – это международная энергетическая корпорация, занимающая ведущие позиции в мировой энергетической отрасли. Компания осуществляет комплексные инвестиции в нефтегазовую сферу, предоставляет инженерно-технические услуги, занимается строительством нефтегазовых объектов, производством нефтегазового оборудования, финансовыми услугами и развитием новых источников энергии.

CNPC активно работает в нефтегазовом секторе Туркменистана с 2002 года. Компания занимается разработкой месторождений нефти и газа, оказывает нефтесервисные услуги, занимается маркетингом нефтегазового оборудования и торговлей природным газом. Китай и Туркменистан выстроили прочное энергетическое партнёрство, став крупнейшими торговыми партнёрами в сфере природного газа друг для друга.

CNPC придерживается принципов ориентированности на людей, экологической ответственности и безопасности. Совместно с мировой нефтегазовой отраслью компания активно борется с изменением климата и способствует переходу к экологически чистым технологиям. CNPC поддерживает модель зелёного и низкоуглеродного развития, следуя своей стратегической концепции «чистая альтернатива, стратегическая замена и зелёное развитие», с целью достижения «почти нулевого» уровня выбросов углерода к 2050 году.

Руководствуясь философией «взаимовыгодного сотрудничества для общего развития», CNPC строго соблюдает местные законы и принципы деловой этики, выполняя корпоративные социальные обязательства. Компания активно участвует в различных социальных инициативах, поддерживает развитие местного бизнеса, создаёт экономические возможности и рабочие места для местного населения.

CNPC на протяжении многих лет является постоянным участником TEIF и остаётся приверженной устойчивому развитию энергетики в Туркменистане. На данный момент в TEIF 2025 уже зарегистрировано более 255 делегатов из 30 стран, и всё больше международных компаний присоединяются в качестве спонсоров.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте TEIF 2025. ///nCa, 3 апреля 2025 г. (материал предоставлен организаторами TEIF 2025)