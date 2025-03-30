Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова встретилась с министром труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии

29 марта на полях конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей» в городе Аркадаг состоялась встреча вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой с министром труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаилом Сарджвеладзе, передает Международный информационный центр Туркменистан THP.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества в сфере охраны здоровья детей, акцентируя внимание на важности укрепления гуманитарных связей между странами.

Сарджвеладзе выразил восхищение современным городом Аркадаг, подчеркнув его экономический потенциал и динамичное развитие.///nCa, 30 марта 2025 г.