На семинаре ОБСЕ в Туркменистане обсудили вопросы риск-ориентированного надзора в отношении финансовых учреждений

Передовой опыт применения риск-ориентированного надзора в отношении всех финансовых учреждений (ФУ) был представлен на организованном ОБСЕ семинаре, который состоялся 25 и 26 марта 2025 года в Ашхабаде.

Двухдневный семинар ставил своей целью способствовать реализации отдельных пунктов Плана по оказанию Технического содействия Туркменистану для выполнения комментариев по итогам второго раунда взаимных оценок Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Участниками мероприятия стали представители Министерства финансов и экономики Туркменистана (МФЭТ), Службы финансового мониторинга при МФЭТ, правоохранительных органов и финансовых институтов, а также Компании почтовой связи «Туркменпочта», Товарно-сырьевой биржи, Государственной страховой организации Туркменистана и Ашхабадской фондовой биржи.

Международный эксперт подробно рассказала о требованиях международных стандартов Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к риск-ориентированному подходу (РОП) при осуществлении надзора в сфере ПОД/ФТ и поделилась опытом проведения взаимных оценок ЕАГ по повышению эффективности надзорной деятельности.

«Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе привержена противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в соответствии со своим мандатом, при поддержке всех 57 государств-участников ОБСЕ путем продвижения эффективной политики, инициатив по наращиванию потенциала и применения соответствующих международных стандартов для повышения финансовой прозрачности и безопасности во всем регионе ОБСЕ», – отметила Оливера Зуровак-Кузман, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде

«Центр ОБСЕ в Ашхабаде, со своей стороны, активно сотрудничает с Туркменистаном по вопросам укрепления национальной системы ПОД/ФТ, в том числе, посредством совершенствования законодательной базы и реализации мероприятий по наращиванию потенциала в рамках Плана по оказанию Технического содействия Туркменистану для выполнения комментариев по итогам второго раунда взаимных оценок ЕАГ», – добавила Зуровак-Кузман.

Участники семинара обсудили результаты взаимной оценки ЕАГ Туркменистана в части повышения эффективности надзорной деятельности и рассмотрели примеры успешной риск-ориентированной надзорной деятельности. В рамках семинара был проведен практический тренинг по индикаторам риск-ориентированного надзора за ФУ и установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями (УНФПП) Туркменистана.

В продолжение данного мероприятия 27 марта 2025 года состоится семинар по передовому опыту работы с национальными и иностранными публичными должностными лицами. На семинаре будут рассмотрены международные стандарты ФАТФ в отношении публичных должностных лиц и проблемы, с которыми сталкиваются ФУ и УНФПП при работе с публичными должностными лицами. Участниками мероприятия станут представители тех же учреждений, которые принимали участие в семинаре по риск-ориентированному надзору за финансовыми учреждениями, а также представители Коллегии адвокатов, риэлторских учреждений, аудиторских организаций, государственных и частных нотариусов и представители сектора дилеров драгоценных металлов и драгоценных камней. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 26 марта 2025 г.