Электронная коммерция: Впечатляющий успех Temu и Wildberries и перспективы для Центральной Азии

nCa Report

Мир электронной коммерции изменил то, как мы совершаем покупки, подключаемся к интернету и ведем бизнес. Две компании, которые привлекли внимание всего мира в этой сфере, – это китайская Temu и российская Wildberries. Их стремительный рост дает ценную информацию не только крупным корпорациям, но и индивидуальным предпринимателям, а также малым и средним предприятиям (МСБ) в таких регионах, как Центральная Азия. Изучая их стратегии, сходства и различия, мы можем извлечь уроки, которые могут изменить методы работы бизнеса на развивающихся рынках.

Temu и Wildberries добились успеха благодаря использованию технологий, пониманию поведения потребителей и инновационному решению логистических задач. Обе платформы с самого начала осознали, что доступность по цене является ключом к привлечению клиентов. Они добились этого благодаря прямым отношениям с производителями, устранению посредников и предложению продуктов по конкурентоспособным ценам. Кроме того, обе компании уделяли большое внимание удобству работы с пользователями — упрощали навигацию, обеспечивали безопасность транзакций и предоставляли надежные услуги доставки. Эти общие подходы помогли им завоевать доверие среди потребителей, которые либо были новичками в онлайн-шопинге, либо скептически относились к его надежности.

Однако их пути значительно разошлись, когда дело дошло до маркетинга и стратегий расширения. Temu приняла агрессивную международную модель роста, ориентируясь на западные рынки с помощью заманчивых скидок и кампаний в социальных сетях, призванных стать вирусными. “Геймифицированный” подход к совершению покупок, при котором пользователи получают вознаграждение за использование приложения, еще больше повысил популярность Wildberries. В отличие от этого, Wildberries сосредоточилась на укреплении своего доминирующего положения в России и постепенной экспансии в соседние страны. Компания уделяла приоритетное внимание созданию надежных логистических сетей, включая склады и системы доставки “последней мили”, что давало ей больший контроль над операциями и позволяло сокращать сроки доставки.

Теперь давайте перенесем наше внимание на Центральную Азию — регион, обладающий большим потенциалом для электронной коммерции, но сталкивающийся с уникальными проблемами. Предприниматели и малые и средние предприятия здесь могут многому научиться на примере успехов Temu и Wildberries. Например, они могут внедрять экономически эффективные методы поиска поставщиков и инвестировать в создание удобных цифровых сервисов для своих клиентов. Однако им также приходится преодолевать препятствия, такие как проблемы с конвертируемостью иностранной валюты и колебания курсов валют. Чтобы преодолеть эти барьеры, правительства и финансовые учреждения могли бы сотрудничать в создании стабильных механизмов трансграничных платежей. Внедрение региональных платежных шлюзов, поддерживающих несколько валют, упростило бы транзакции и снизило бы зависимость от нестабильных обменных курсов.

Таможенное регулирование является еще одной важной областью, требующей совершенствования. Хотя для предотвращения незаконной торговли необходимы строгие проверки, чрезмерно бюрократические процедуры препятствуют законной деятельности в области электронной коммерции. Упрощение таможенных процедур для малоценных грузов, внедрение электронных систем отслеживания и гармонизация правил в странах Центральной Азии могли бы обеспечить баланс между безопасностью и эффективностью. Это побудило бы большее число предприятий участвовать в трансграничной торговле, не опасаясь задержек или излишней бумажной волокиты.

Одним из перспективных решений является использование существующей инфраструктуры почтовых услуг. Национальные почтовые системы в Центральной Азии имеют широкий охват вплоть до отдаленных деревень и городов. Они уже располагают складскими помещениями и опытом в обработке платежей, что делает их идеальными партнерами для предприятий электронной коммерции. Модернизируя эти сервисы — интегрируя их с цифровыми платформами, повышая скорость доставки и обучая персонал навыкам обслуживания клиентов, — почтовые операторы могли бы стать основой процветающей экосистемы электронной коммерции. Такое сотрудничество принесло бы пользу не только предприятиям, но и потребителям, которые получили бы более широкий доступ к товарам и услугам.

Истории Temu и Wildberries демонстрируют, что успех в электронной коммерции требует сочетания инноваций, адаптивности и стратегического планирования. Для Центральной Азии уроки очевидны: уделяйте приоритетное внимание доступности, улучшайте качество обслуживания пользователей и инвестируйте в логистику. В то же время директивные органы и заинтересованные стороны должны решать системные проблемы, такие как нестабильность валютных курсов и сложные таможенные правила. Использование преимуществ почтовых служб может обеспечить практическую и масштабируемую основу для роста. При правильном сочетании частной инициативы и государственной поддержки предприниматели и малые и средние предприятия Центральной Азии смогут в полной мере раскрыть потенциал электронной коммерции, способствуя экономическому развитию и улучшению жизни во всем регионе. /// nCa, 27 марта 2025 г.