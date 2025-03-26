Узбекистан планирует довести к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 40%

Борий Алиханов, Наримон Умаров, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

Сегодня многие страны кардинально пересматривают свою политику на пути перехода от традиционной модели, при которой охрана окружающей среды считается бременем для экономики, к двигателю устойчивого экологического развития – зеленой альтернативе.

Согласно имеющимся данным, в атмосферный воздух ежегодно выбрасывается 34 миллиарда тонн углекислого газа, в то время как общий объем выбросов парниковых газов составляет 41 миллиард тонн. Эти показатели выросли в 3,8 раза по сравнению с периодом 50-х годов прошлого века. Более того, ограниченность и сокращение ресурсов углеводородных источников энергии выводят на повестку принятие мер по развитию альтернативной энергетики, что является актуальной и неотложной задачей. В этом контексте широкое внедрение возобновляемых источников энергии в мире стремительно развивается. Общая установленная мощность устройств, использующих ВИЭ, в 2022 году составила 3372 гигаватта, к 2023-му – 3700 ГВт. В том числе мощность гидроэлектростанций увеличилась на 21 ГВт, ветроэнергетики – на 75 ГВт, солнечной энергии – на 191 ГВт, биоэнергетики – на 7,6 ГВт и геотермальной энергии – на 181 МВт.

По состоянию на конец 2024-го общая мощность устройств, использующих ВИЭ, в мире – 4600 ГВт. В прошлом году Китай достиг рекордных показателей в этом направлении, увеличив мощность солнечной энергетики на 18 процентов, а ветровой – на 45.

На сегодня, поскольку спрос на энергию растет, во многих развитых странах (США, Япония, Китай, Великобритания и ряд европейских государств) возникает нехватка энергии.

В нашей стране вырабатывается 81 миллиард киловатт электроэнергии в год. Если учесть стремительный рост экономики (ВВП в среднем – на 5-6 процентов) и увеличение численности населения на 700-800 тысяч человек ежегодно, то спрос на энергоносители также пропорционально растет. По нашим расчетам, к 2030-му спрос на энергию достигнет как минимум 125-130 миллиардов киловатт в год. В таких условиях в рамках реформ в области государственного и общественного строительства, которые последовательно и поэтапно проводятся в Узбекистане, выдвигаются цели, направленные на ускоренный переход к зеленой экономике и эффективное достижение Целей устойчивого развития (ЦУР).

Развитие возобновляемых источников энергии играет ключевую роль в энергетическом секторе Узбекистана. Ведь наша страна обладает беспрецедентными природными запасами. Поэтому в республике проводится масштабная работа по внедрению ВИЭ. Создана правовая база в области альтернативной энергии. В 2019-м принят закон «Об использовании возобновляемых источников энергии», важные и концептуальные указы и постановления Президента страны.

В результате системной деятельности к 2024 году общая мощность ВИЭ в республике достигла 4500 МВт, а их доля в общем объеме энергетического сектора составила 16 процентов. Только в прошлом году за счет возобновляемых источников энергии сэкономлен почти миллиард кубометров природного газа, предотвращен выброс в атмосферу 1,4 млн тонн парниковых газов.

Согласно Стратегии «Узбекистан – 2030», наша страна планирует довести долю ВИЭ до 40 процентов от общего объема производства электроэнергии к 2030 году. В то же время для обеспечения энергетической безопасности должны быть реализованы следующие меры:

дальнейшая диверсификация энергетического сектора;

внедрение новых видов передовой альтернативной энергетики, включая широкое использование эффективного и экологически чистого водородного топлива (преимущество водорода как топлива в том, что при его сгорании образуется не только экологически чистый водяной пар, но и запас энергии выше, чем у органических видов топлива; при сгорании тонны водорода выделяется столько же тепла, сколько при сгорании 3,5 тонны органического топлива);

определенные объекты должны быть переведены на автономную (локальную) систему электроснабжения, поскольку ее потери при подаче электроэнергии на большие расстояния составляют в среднем 18 процентов;

широкая локализация производства солнечных панелей и ветряных генераторов;

ускоренное продвижение научно-исследовательских работ по повышению эффективности использования возобновляемых источников энергии;

организация масштабной установки солнечных коллекторов (для наших климатических условий подходят вакуумные коллекторы) для обогрева помещений и получения горячей воды;

инвентаризация высокоэнергоемких технологий, так как у нас тратится энергия в 2-3 раза больше на единицу продукции, чем в развитых странах;

повышение эффективности технологий использования свалочного газа, получаемого из отходов;

формирование среди населения культуры рационального потребления электрической и тепловой энергии.

Важно, чтобы люди верили в результат реформ в энергетическом секторе. В то же время необходимо формировать в обществе и государстве ответственное отношение к потреблению природных ресурсов, количество которых ограничено, к рачительному их использованию.

Нельзя забывать о простом факте: потраченная впустую энергия приводит к тому, что где-то возникает ее дефицит. ///nCa, 26 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)