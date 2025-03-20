Посол Туркменистана выступил с лекцией в Брюссельском свободном университете, подчеркнув роль нейтралитета и международных мирных инициатив

19 марта 2025 г, Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов выступил с лекцией перед студентами Брюссельского свободного университета (ULB), подчеркнув ключевые принципы внешней политики страны, основанной на нейтралитете, а также инициативы Туркменистана, направленные на укрепление глобального мира и доверия.

В своем выступлении посол отметил, что Туркменистан — единственная страна в мире, чей статус постоянного нейтралитета был официально признан Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году. Этот принцип стал основой международной деятельности страны, позволяя Туркменистану выступать посредником в разрешении региональных и глобальных конфликтов, а также способствовать развитию конструктивного диалога между странами.

Одним из ключевых направлений внешней политики Туркменистана является превентивная дипломатия, ярким примером которой стало создание по инициативе Ашхабада в 2007 году Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (UNRCCA).

Пальванов также обратил внимание на важность 2025 года, который по инициативе Туркменистана был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. В рамках этой инициативы страна планирует организовать международную конференцию, посвященную вопросам мирного сосуществования, дипломатии и укрепления доверия между государствами.

Особое внимание в ходе лекции было уделено роли Туркменистана как ключевого транзитного узла на пересечении Европы и Азии. Посол подчеркнул, что страна активно развивает транспортную инфраструктуру, включая Международный морской порт в Туркменбаши, что делает Туркменистан важным звеном в Евразийской транспортной сети и способствует укреплению торговых связей между регионами.

После основной части выступления состоялась открытая дискуссия, в ходе которой студентам был задан вопрос: «Что должны знать европейские студенты о Туркменистане?»

В своем ответе туркменский полпред подчеркнул, что Туркменистан — это страна с уникальным геополитическим положением, граничащая как с Центральной Азией, так и с Ближним Востоком через Иран. Туркменистан остается одной из самых стабильных, мирных и безопасных стран в регионе. Это результат взвешенной политики, экономической самодостаточности и приверженности нейтралитету.

Пальванов отметил активную роль Туркменистана в поддержании региональной стабильности, его вклад в гуманитарные инициативы и участие в крупных инфраструктурных проектах. Одним из ярких примеров является строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), который призван не только обеспечить энергоресурсами весь регион, но и способствовать экономической интеграции Афганистана, создавая рабочие места и стимулируя развитие мирной экономики.

Помимо этого, посол Сапар Пальванов рассказал о культурных традициях Туркменистана, таких как коллективное ткачество ковров и совместное выпекание хлеба в традиционных глиняных печах — «тамдыр». Эти обычаи демонстрируют глубокую приверженность туркменского народа ценностям сплоченности, взаимопомощи и уважения к традициям. По его словам, принципы мира и доверия, которые Туркменистан продвигает на международном уровне, имеют прочные корни в национальной культуре.

Выступление вызвало широкий интерес у студентов, изучающих международные отношения и дипломатические науки. ///nCa, 20 марта 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)

Несколько фото с мероприятия: