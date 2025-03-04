Торгово-промышленная палата Катара приняла торговую делегацию Туркменистана

В Торгово-промышленной палате Катара состоялась встреча исполняющего обязанности генерального директора Палаты Али Саид Бу Шарбак Аль-Мансури с торговой делегацией Туркменистана во главе с Кемалем Кутлыевым, начальником отдела внешнеэкономической аналитики и информации Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

В состав делегации вошли представители 10 туркменских компаний, работающих в различных секторах, включая производство продуктов питания, тепличное хозяйство, сельское хозяйство, производство удобрений, животноводство и консалтинг.

Основное внимание на встрече было уделено развитию сотрудничества между палатами, укреплению двусторонних торгово-экономических отношений, а также изучению инвестиционного климата и имеющихся возможностей в обеих странах. Также были освещены потенциальные области партнерства между катарскими и туркменскими предпринимателями.

В своем выступлении Аль-Мансури подчеркнул тесные связи между Катаром и Туркменистаном и общее стремление деловых кругов к расширению торгово-экономических отношений.

По мнению главы ТПП Катара, обе страны предлагают привлекательный инвестиционный климат, способствующий установлению стратегических торговых партнерств.

Он также отметил большой интерес катарских бизнесменов к изучению инвестиционных возможностей в Туркменистане в таких секторах, как туризм, спорт, недвижимость, сельское хозяйство и пищевое производство.

Аль-Мансури также выразил готовность оказать поддержку потенциальным инвесторам из Туркменистана путем предоставления рыночных данных и информации об имеющихся инвестиционных возможностях.

Со своей стороны, Кутлыев подчеркнул, что руководство обеих дружественных стран заинтересовано в развитии торговых отношений. При этом частный сектор играет ключевую роль в воплощении этих инициатив в совместные экономические проекты и стратегические альянсы.

Он отметил, что рынок Катара является многообещающим и открывает множество значительных перспектив для обеих сторон.

«Целью визита является изучение возможностей сотрудничества между предприятиями обеих стран, а также обсуждение путей расширения сотрудничества и активизации меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя палатами в целях поддержки частного сектора», – сообщил Кутлыев.

В ходе встречи туркменская делегация выступила с презентациями о текстильной промышленности и коврах ручной работы, производимых в Туркменистане.

Министерство текстильной промышленности Туркменистана подчеркнуло сильные стороны отрасли, представив 60 фабрик, специализирующихся на производстве широкого ассортимента текстильных изделий из натурального хлопка.

Делегация выразила готовность сотрудничать с катарской стороной и экспортировать туркменскую продукцию на катарский рынок, обеспечивая высочайшие стандарты качества по конкурентоспособным ценам. ///nCa, 4 марта 2025 г. (фото – ТПП Катара)