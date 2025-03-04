“Капли будущего”: В Вене завершилась серия молодежных семинаров ОБСЕ по взаимосвязи между водными, энергетическими и продовольственными ресурсами в Центральной Азии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) недавно провела заключительные мероприятия серии семинаров “Капли будущего”. Мероприятия собрали молодых лидеров, экспертов и ключевые заинтересованные стороны из региона Центральной Азии и других стран для изучения устойчивых решений для систем водоснабжения, энергетики и продовольствия. Об этом сообщает Офис координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ.

Заключительное мероприятие – брифинг для государств-участников ОБСЕ – состоялось 26 февраля 2025 года в Хофбурге, Вена. После этой сессии в Лаборатории Венского университета природных ресурсов и прикладных наук BOKU River Lab были организованы выставка и групповые дискуссии. На мероприятии были представлены инновационные решения и передовой опыт, которые направлены на решение проблем водоснабжения, продовольствия и энергетики.

Вступительное заседание началось с выступления координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, посла Бакыта Джусупова. Он подчеркнул, что “компромиссы становятся все более сложными. Роль постоянных переговоров и стремления к компромиссам является важным ключом к достижению компромиссов между водопользованием, производством энергии и продовольственной безопасностью, которые усугубляются растущими рисками изменения климата”.



В специальном онлайн обращении г-н Сантери Лейнонен, специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ по вопросам молодежи, мира и безопасности, указал на “жизненно важную роль участия молодежи в укреплении доверия внутри и за пределами границ, что в конечном итоге способствует укреплению стабильности, мира и безопасности во всем регионе ОБСЕ”.

В рамках мероприятия состоялись две ключевые панельные дискуссии: “Расширение прав и возможностей женщин и молодежи Центральной Азии: развитие взаимосвязи вода-энергия-продовольствие для устойчивого будущего”, в ходе которой были представлены вдохновляющие материалы молодых участниц— Бягуль Керимовой из Туркменистана и Сарбиназ Расбергеновой из Узбекистана.

Сессия «Декларация о формировании будущего подхода к взаимодействию вода-энергия-продовольствие в Центральной Азии и за ее пределами» ознаменовалась выступлениями представителей Казахстана и Таджикистана, которые посвятили свои презентации долгосрочной перспективе, разработанной молодыми людьми по всей Центральной Азии.



Заключительные сессии в BOKU River Lab предоставили интерактивную платформу для изучения передовой практики, институтов, платформ для диалога, молодежных инициатив в области водных ресурсов и экологической устойчивости, а также инновационных технических, технологических и организационных решений.

Серия семинаров “Капли будущего”, организованная ОБСЕ в сотрудничестве с правительством Швейцарии, сыграла важную роль в развитии регионального диалога во всех пяти странах Центральной Азии и расширении возможностей молодых лидеров по поиску устойчивых решений в Центральной Азии. ///nCa, 4 марта 2025 г. [фото – ОБСЕ Швейцария]