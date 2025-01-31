Туркменистан увеличивает добычу углеводородов за счет восстановленных скважин

Трест по капитальному ремонту скважин «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» Государственного концерна Туркменистана «Туркменнебит» прилагает максимум усилий для достижения высоких результатов по ежегодному увеличению объёмов углеводородного сырья.

Всего в прошлом году по тресту было отремонтировано 533 скважины, вместо запланированных 413, в повторную эксплуатацию введено 479 скважин, сообщает газет «Небит-Газ».

В результате восстановления скважин, вышедших из строя или полностью прекративших добычу, добыто около 278,3 тысячи тонн нефти и 194,5 миллиона кубометров газа.

Из общего объема дополнительно добытой из отремонтированных скважин нефти 115 тысяч тонн принадлежит управлению капитального ремонта скважин “Готурдепе”, 80 тысяч тонн нефти – управлению капремонта “Барсагельмез” и более 71 тысячи тонн нефти – управлению “Гамышлыджа”.

За последние годы все предприятия концерна «Туркменнебит» прошли масштабную модернизацию. Техническая база была укомплектована современным оборудованием и передовыми технологиями, применяемыми в нефтегазовой отрасли ведущих стран мира – Германии, США, России и Китая.

Среди нового оборудования:

Буровые установки с возможностью бурения до 7000 метров горных пород

Грузоподъёмные устройства мощностью от 80 до 120 тонн

3 комплекса установок ГНКТ (Гибкая насосно-компрессорная труба) марки «LG C360» китайского производства

Универсальные технологии новых объектов открывают широкие возможности для качественного ремонта скважин, вышедших из строя или полностью остановивших добычу. С их помощью можно безопасно устранить сложные засоры, образовавшиеся в колодце и восстановить временно бездействующие скважины.

Кроме того, с их помощью можно качественно проводить сложные ремонтные работы на бездействующих и действующих нефтяных и газовых скважинах, а также своевременно восстанавливать и вводить в эксплуатацию скважины, нуждающиеся в капремонте.

Дополнительно производственная база треста была усилена компрессорными установками, автоцистернами, мини-электростанциями и модульными вагончиками для комфортного проживания рабочих. Также было обеспечено снабжение необходимыми запасными частями.///nCa, 31 января 2025 г.