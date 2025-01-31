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Туркменистан увеличивает добычу углеводородов за счет восстановленных скважин

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Трест по капитальному ремонту скважин «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» Государственного концерна Туркменистана «Туркменнебит» прилагает максимум усилий для достижения высоких результатов по ежегодному увеличению объёмов углеводородного сырья.

Всего в прошлом году по тресту было отремонтировано 533 скважины, вместо запланированных 413, в повторную эксплуатацию введено 479 скважин, сообщает газет «Небит-Газ».

В результате восстановления скважин, вышедших из строя или полностью прекративших добычу, добыто около 278,3 тысячи тонн нефти и 194,5 миллиона кубометров газа.

Из общего объема дополнительно добытой из отремонтированных скважин нефти 115 тысяч тонн принадлежит управлению капитального ремонта скважин “Готурдепе”, 80 тысяч тонн нефти – управлению капремонта “Барсагельмез” и более 71 тысячи тонн нефти – управлению “Гамышлыджа”.

За последние годы все предприятия концерна «Туркменнебит» прошли масштабную модернизацию. Техническая база была укомплектована современным оборудованием и передовыми технологиями, применяемыми в нефтегазовой отрасли ведущих стран мира – Германии, США, России и Китая.

Среди нового оборудования:

  • Буровые установки с возможностью бурения до 7000 метров горных пород
  • Грузоподъёмные устройства мощностью от 80 до 120 тонн
  • 3 комплекса установок ГНКТ (Гибкая насосно-компрессорная труба) марки «LG C360» китайского производства

Универсальные технологии новых объектов открывают широкие возможности для качественного ремонта скважин, вышедших из строя или полностью остановивших добычу. С их помощью можно безопасно устранить сложные засоры, образовавшиеся в колодце и восстановить временно бездействующие скважины.

Кроме того, с их помощью можно качественно проводить сложные ремонтные работы на бездействующих и действующих нефтяных и газовых скважинах, а также своевременно восстанавливать и вводить в эксплуатацию скважины, нуждающиеся в капремонте. 

Дополнительно производственная база треста была усилена компрессорными установками, автоцистернами, мини-электростанциями и модульными вагончиками для комфортного проживания рабочих. Также было обеспечено снабжение необходимыми запасными частями.///nCa, 31 января 2025 г.

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