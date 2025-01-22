Огромные нефтяные амбиции Трампа

nCa Report

“Мы будем бурить, детка, бурить”, – сказал президент Трамп в своей инаугурационной речи.

“Америка снова станет индустриальной страной, и у нас есть то, чего никогда не будет ни у одной другой индустриальной страны: крупнейшие запасы нефти и газа в мире. И мы собираемся использовать это. Мы снизим цены, снова наполним наши стратегические резервы до предела и будем экспортировать американские энергоносители по всему миру. Мы снова станем богатой нацией. И именно жидкое золото у нас под ногами поможет нам в этом”, – сказал Трамп.

Фактически, он объявил чрезвычайную ситуацию в области энергетики в стране. Указ, подписанный 20 января 2025 года, называется “Объявление чрезвычайной ситуации в области энергетики в стране”.

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/declaring-a-national-energy-emergency/

В дополнение к Указу, объявляющему чрезвычайное положение в области энергетики в стране, президент Трамп в тот же день подписал еще один указ: «О раскрытии экстраординарного потенциала Аляски».

С этим Указом можно ознакомиться здесь: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/unleashing-alaskas-extraordinary-resource-potential/

По данным Совета по освоению природных ресурсов Аляски, Внешний континентальный шельф Аляски представляет собой один из крупнейших в мире нетронутых ресурсов, запасы которого потенциально достигают 26 миллиардов баррелей нефти и 132 триллионов кубометров природного газа, причем большая часть находится в Чукотском море. В феврале 2008 года состоялась вторая по успешности сделка по аренде нефтегазовых участков в истории Соединенных Штатов, которая охватила миллионы акров в Чукотском море. В результате продажи федеральные доходы составили рекордные 2,7 миллиарда долларов.

Вот карта от AOGA (Аляскинской нефтегазовой ассоциации).:

Хотя ресурсный потенциал может составлять 26 миллиардов баррелей нефти, доказанные запасы сырой нефти, признанные Управлением энергетической информации США (EIA), составляют 3,2 миллиарда баррелей нефти.

Вот краткий отчет, опубликованный в American Oil & Gas reporter. Он был написан Пером Магнусом Нисвином, старшим партнером и руководителем аналитического отдела Rystad Energy.

https://www.aogr.com/web-exclusives/exclusive-story/u.s.-holds-most-recoverable-oil-reserves#:~:text=By%20Per%20Magnus%20Nysveen&text=possible%20and%20undiscovered)%2C%20the%20United,120%20billion%20(Table%201)

США Обладают самыми большими извлекаемыми запасами Нефти

Автор: Пер Магнус Нисвин

ОСЛО, НОРВЕГИЯ. В настоящее время Соединенные Штаты обладают крупнейшими в мире извлекаемыми запасами нефти – больше, чем Саудовская Аравия или Россия – благодаря разработке месторождений нетрадиционных ресурсов.

В рейтинге стран по наиболее вероятной оценке существующих месторождений, открытых и еще не открытых месторождений (доказанных, вероятных, возможных и неоткрытых), Соединенные Штаты возглавляют список с 264 миллиардами баррелей извлекаемых запасов нефти, за ними следуют Россия с 256 миллиардами, Саудовская Аравия с 212 миллиардами, Канада со 167 миллиардами, Иран со 143 миллиардами и Бразилия со 120 миллиардами (таблица 1).

Важно отметить, что на долю нетрадиционных месторождений приходится более 50 процентов оставшихся запасов нефти в США, причем только в Техасе на сланцевых месторождениях с возможностью извлечения более 60 миллиардов баррелей нефти.

В данных о запасах проводится различие между запасами на существующих месторождениях и в новых проектах, а также потенциальными запасами на недавно открытых и еще не открытых месторождениях. Оценки включают сырую нефть и конденсат.

Установленный стандартный подход к оценке запасов применяется ко всем месторождениям во всех странах, поэтому запасы можно сравнивать по всему миру, как в странах ОПЕК, так и в странах, не входящих в ОПЕК.

Другие общедоступные источники информации о мировых запасах нефти основаны на официальной отчетности национальных органов власти, при этом данные о запасах составляются на основе разнообразного и непрозрачного набора стандартов. Например, некоторые страны ОПЕК, такие как Венесуэла, сообщают об официальных запасах, которые, по-видимому, включают еще не обнаруженную нефть, в то время как Китай и Бразилия официально сообщают о консервативных оценках и только по существующим месторождениям.

Общие мировые запасы нефти оцениваются в 2 092 миллиарда баррелей, что в 70 раз превышает текущий уровень добычи, составляющий около 30 миллиардов баррелей нефти в год. Для сравнения, совокупный объем добычи нефти в 2015 году составил 1 300 миллиардов баррелей.

На долю нетрадиционных источников добычи нефти приходится 30% мировых извлекаемых запасов нефти, в то время как на морские месторождения приходится 33% от общего объема. На долю семи крупнейших нефтяных компаний приходится менее 10% от общего объема извлекаемых запасов.

Учитывая только доказанные запасы (1P), в исследовании Саудовская Аравия занимает первое место с 70 миллиардами баррелей, за ней следует Россия с 51 миллиардом, Иран с 32 миллиардами, Соединенные Штаты с 29 миллиардами и Канада с 24 миллиардами. В рейтинге доказанных и вероятных запасов (P2) Саудовская Аравия располагает 120 миллиардами баррелей, за ней следуют Россия с 77 миллиардами, Иран с 59 миллиардами, Канада с 41 миллиардом и Соединенные Штаты с 40 миллиардами. /// nCa, 22 января 2025 г.