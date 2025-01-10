Спутники НАСА обнаружили в Каспийском море «призрачный» остров

Спутниковые снимки агентства НАСА показали, как на поверхности Каспийского моря после извержения грязевого вулкана в начале 2023 года появился остров. К концу 2024 года он почти полностью разрушился, исчезнув из виду, как привидение. Об этом сообщает NASA Earth Observatory.

Мощные извержения грязевого вулкана Кумани несколько раз приводили к образованию подобных временных островов с момента первого зарегистрированного извержения в 1861 году. Этот объект, также известный как Чигиль-Дениз, расположен примерно в 25 километрах от восточного побережья Азербайджана.

Спутниковые изображения, сделанные спутниками Landsat 8 и 9, демонстрируют, что в ноябре 2022 года на месте острова была безликая водная гладь. В январе – феврале 2023 года в результате извержения вулкана появился остров шириной около 400 метров. К 14 февраля 2023 года от острова тянулся осадочный шлейф. К концу 2024 года остров значительно уменьшился и стал едва заметным, почти исчезнув, как призрак.

Восемь предыдущих зарегистрированных извержений Кумани происходили периодами продолжительностью менее двух дней и приводили к образованию островов разного размера и продолжительности жизни.

Грязевые вулканы, такие как Кумани, являются малоизученными образованиями, которые могут варьироваться в размерах от нескольких метров до нескольких километров. Они часто находятся в районах с активной тектоникой или высокими скоростями осадконакопления, где подземное давление выталкивает на поверхность смесь жидкостей, газов и осадков.

Азербайджан необычен своей высокой концентрацией грязевых вулканов. Геологи насчитали более 300 из них в Восточном Азербайджане и на шельфе Каспийского моря, причем большинство из них расположено на суше. Регион находится в зоне конвергенции, где сталкиваются Аравийская и Евразийская тектонические плиты.

Грязевые вулканы Азербайджана связаны с обширной углеводородной системой Южно-Каспийского бассейна и, как известно, выделяют горючие газы, такие как метан, наряду с характерными илистыми шламами. ///nCa, 10 января 2025 г. (фото – NASA Earth Observatory)