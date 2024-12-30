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Туркменистан выразил соболезнования Южной Корее

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Президент Сердар Бердымухамедов направил соболезнования временно исполняющему обязанности Президента Республики Корея Чхве Сан Моку в связи с крушением пассажирского самолёта авиакомпании «Jeju Air», приведшим к многочисленным человеческим жертвам и увечьям.

От имени народа, Правительства Туркменистана и от себя лично глава государства выразил слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших в этот тяжёлый момент, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс по маршруту Бангкок – Муан, разбился 29 декабря при посадке в аэропорту города Муан. На борту судна находился 181 человек, 179 из которых погибли. ///nCa, 30 декабря 2024 г.

 

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