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Национальный Лидер туркменского народа поздравил туркменистанцев с Новым Годом

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В преддверии Нового года Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов обратился с поздравлением к туркменскому народу. Он подвел итоги уходящего года и обозначил планы на будущее. Ниже приводим текст обращения:

Дорогие соотечественники!

Подходит к концу ещё один год нашей истории. 2024 год, проходивший под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», стал ярким символом почитания туркменским народом поэта и мыслителя.

300-летие великого мастера слова отмечалось вместе с дружественными народами. Изучение литературного наследия Махтумкули Фраги и его популяризация в мире способствовали воспитанию нашего молодого поколения в духе патриотизма. Уверен, что эта деятельность будет успешно продолжаться и впредь.

Дорогой народ!

Нынешний год был плодотворным и благополучным для нашего народа. Продолжаются благородные дела во имя дальнейшего процветания Отчизны, достигнуты намеченные цели и успешно реализованы крупные проекты.

В стране при участии Президента Туркменистана Аркадаглы Героя Сердара сданы в эксплуатацию многие сооружения и здания, имеющие важное значение.

Продолжается строительство второй очереди «умного» города Аркадаг, заложенного на основе цифровой системы. Работа в этой области получает большую поддержку на мировой арене, город Аркадаг регулярно получает престижные международные награды. Сегодня во всех уголках прекрасной Родины строятся крупные города и сёла.

Дорогие соотечественники!

Очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана стало одним из важных событий этого года, на котором Аркадаглы Сердаром был принят ряд Указов и Постановлений, имеющих значение для государства и общества. Определены приоритетные задачи на новую историческую эпоху. Эти великие дела обеспечивают стабильное экономическое развитие государства, благополучную и счастливую жизнь нашего народа.

Дорогие люди!

В минувшем году расширилась сфера дея­тельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Благородная деятельность в этой сфере будет продолжена и в дальнейшем.

Большую поддержку в популяризации внутренней и внешней политики суверенного государства, воспитании молодёжи на основе наших национальных традиций оказывают почтенные старейшины, входящие в состав Совета старейшин.

Дорогие соотечественники!

Через несколько дней мы заслушаем новогоднее поздравление Аркадаглы Героя Сердара туркменскому народу. Мы вступим в новый год эры Возрождения новой эпохи могущественного государства – Международный год мира и доверия.

В наступающем году мы также будем реализовывать масштабные проекты, направленные на процветание независимой Родины и благополучие нашего народа.

Мы должны помнить, что на каждом из нас лежит большая ответственность в достижении намеченных целей. Важная задача каждого из нас – внести достойный вклад во имя великого будущего священной Отчизны.

Дорогие люди! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Желаю каждому из вас крепкого здоровья и дальнейших трудовых успехов в ваших начинаниях!

Любимый народ! Желаю нашей Отчизне в Новом году мирной, благополучной и счастливой жизни.

Желаю всем счастливого Нового года!

С Новым годом! ///TDH

 

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