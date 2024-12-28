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Национальный Лидер туркменского народа провел телефонные переговоры с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России – Второй Диалог женщин государств Центральной Азии и России может пройти в Авазе в мае 2025 года

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28 декабря состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает МИД Туркменистана.

Собеседники обменялись теплыми поздравлениями и наилучшими пожеланиями в связи с приближающимся Новым годом, подтвердили обоюдную приверженность укреплению и расширению отношений стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией.

В ходе беседы была констатирована значимость и востребованность политического диалога, который доказал свою эффективность и соответствие интересам мира, стабильности и устойчивого развития.

Одной из тем состоявшегося разговора стало обсуждение перспектив взаимодействия в 2025 году, который по инициативе Туркменистана объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным Годом мира и доверия. В связи с чем, с новой силой встает необходимость объединения и консолидации усилий мирового сообщества в деле возврата в глобальную политику культуры диалога, уважения и толерантности.

Важнейшую роль в этом призваны сыграть женщины, с их высокой ответственностью и восприятием своей гуманистической миссии перед нынешними и будущими поколениями.

В данном контексте Национальный Лидер туркменского народа отметил успешное проведение в Туркменистане в 2022 году первого Диалога женщин государств Центральной Азии и России. Было подчеркнуто, что прошедший форум продемонстрировал стабилизирующую и созидательную роль женщин в международной жизни, дал важный импульс их активной вовлеченности в процессы активизации межгосударственных отношений.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов предложил Валентине Матвиенко рассмотреть возможность проведения Второго Диалога женщин государств Центральной Азии и России в мае следующего года в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря.

Особый смысл такому мероприятию придаст тот факт, что оно подтвердит роль и историческое предназначение Каспия как моря мира, согласия, добрососедства и эффективного международного сотрудничества, места встречи, диалога и взаимопонимания. Это особенно актуально на фоне нынешних сложных тенденций в мировой политике.

Второй Диалог на Каспии также должен продемонстрировать, что этот регион все явственнее становится одним из центров ответственной международной дипломатии, средоточием созидательных импульсов сотрудничества и взаимопонимания, которые будут распространяться далеко за его пределами.///nCa, 28 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)

 

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