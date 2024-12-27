В МИД Туркменистана состоялась встреча с Заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая

26 декабря 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Сердара Мухамметдурдыева с Заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Чжоу.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные аспекты туркмено-китайского многопланового партнёрства. Было отмечено, что в активизации межгосударственного диалога ключевая роль отводится контактам на высшем уровне, которые придают мощный импульс дальнейшему развитию и расширению туркмено-китайских связей.

Подтверждено большое значение парламентской дипломатии, при этом отмечено эффективное развитие межпарламентского и межпартийного сотрудничества, являющегося важным направлением успешного взаимодействия между двумя государствами.

В рамках встречи собеседники обменялись мнениями по ряду ключевых направлений плодотворного взаимодействия общественных организаций двух стран, выстраиваемого на долгосрочной основе и отвечающего обоюдным интересам.

Также была подтверждена приверженность двух стран дальнейшему углублению партнёрства в формате диалога «Центральная Азия – Китай».

Стороны выразили готовность продолжать продуктивное взаимодействие, отвечающее национальным интересам и приоритетам развития двух дружественных стран. ///МИД Туркменистана, 26 декабря 2024 г.