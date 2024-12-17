В Ашхабаде состоялся Туркмено-американский бизнес-форум

16 декабря, в понедельник, в Ашхабаде прошёл Туркмено-американский бизнес-форум, собравший представителей деловых кругов обеих стран. В форуме приняла участие делегация американских бизнесменов, возглавляемая исполнительным директором Туркмено-американского делового совета Эриком Стюартом.

Представители туркменской стороны отметили, что визит главы Делового совета рассматривается как средство расширения сотрудничества между бизнес-кругами двух стран. Участники форума подчеркнули дружественный характер туркмено-американских отношений, которые развиваются на принципах равенства, взаимного уважения и выгоды.

Стороны выразили готовность к наращиванию многопланового взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, и по линии бизнес-сообществ, отметив важную роль Туркмено-американского делового совета.

Туркменистан открыт для сотрудничества и поддерживает усилия бизнес-кругов США по укреплению позиций на туркменском рынке.

Американские компании выразили заинтересованность в расширении сотрудничества и участии в реализации масштабных государственных программ в Центральноазиатском регионе. Со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и США накоплен богатый опыт совместной деятельности. Компании, такие как «John Deere», «Case», «General Electric», «Boeing» и другие, успешно работают в стратегически важных сферах экономики.

Туркмено-американский деловой совет играет ключевую роль в укреплении экономических отношений, организуя регулярные деловые встречи, форумы и выставки, способствующие установлению контактов между общественными и частными секторами двух стран.

Приоритетными направлениями сотрудничества являются торгово-инвестиционная деятельность в сфере поставок техники для промышленности, сельского и водного хозяйства.

Большие перспективы для сотрудничества также имеются в области топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, строительства, инновационных технологий, здравоохранения и экологии.

Участники форума обсудили возможности наращивания двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики, инвестиций, высоких технологий и расширения товарооборота.

В рамках форума прошли встречи представителей министерств, ведомств и частных компаний с американскими бизнесменами, где обсуждались планы дальнейшего развития двусторонних отношений.

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Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймурат Аннамамедов (строительство, промышленность) провёл встречу с делегацией компании «John Deere», которую возглавил вице-президент по странам СНГ Питер Сасек. Стороны обсудили перспективы расширения партнёрства, включая поставки современной сельскохозяйственной техники и технологий для аграрного сектора Туркменистана.

Также рассмотрены шаги по реализации совместных проектов, включая обучение и повышение квалификации специалистов.

В этот же день заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев (торговля) провел встречу с главным представителем компании John Deere по стратегии в Центральной Азии.

Участники встречи рассмотрели вопросы модернизации сельхозмашин, повышению эффективности аграрных процессов и улучшению условий для фермеров.

Вице-премьер Тангрыгулы Атахаллыев (сельское хозяйство) провел встречу с делегацией международной компании Case New Holland. Стороны также обсудили возможности для взаимовыгодных партнерств в ключевых отраслях экономики страны, таких как сельское хозяйство, машиностроение и строительство.

Особое внимание было уделено поставкам современной сельскохозяйственной техники и внедрению инновационных технологий в туркменскую промышленность и инфраструктуру.

Вице-премьер Батыр Аманов (нефтегазовый комплекс) провел встречу с директором по стратегическому развитию компании Westport Trading Europe Ltd. Николаем Юрченко. В ходе беседы рассматривались возможности расширения присутствия компании на рынке Туркменистана, включая инвестиции в такие ключевые отрасли, как энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура. ///nCa, 17 декабря 2024 г.